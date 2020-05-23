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  3. Gaziantep'in meşhur ekşili köftesini bir de böyle deneyin! Ekşili köfte nasıl yapılır?
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:03 | Son Güncelleme:

Gaziantep'in meşhur ekşili köftesini bir de böyle deneyin! Ekşili köfte nasıl yapılır?

Gaziantep'in meşhur ekşili köftesini bir de böyle deneyin! Ekşili köfte nasıl yapılır"

“Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi nasıl?” gibi soruların cevabı merak ediliyor. Ramazanın son gününü lezzetli bir iftar menüsüyle kapatmak isteyenler Gaziantep'in ünlü ekşili köfte tarifini araştırıyor. İşte ekşili köftenin yapılışı ve malzemeleri…

Ekşili köftenin yapılışı merak ediliyor. Ramazanın son günü “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler iftar menüsü çeşitlerine bakıyor. Peki, lezzetiyle nam salan ekşili köfte nasıl yapılır? İşte Gaziantep’in ünlü ekşili köfte tarifi ve malzemeleri…

Ekşili Ufak Köfte İçin Malzemeler

1.5 su bardağı nohut

750 gram parça et

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 limonun suyu

Yeterince su

Köftesi için:

1/2 kg yağsız kıyma

1/2 kg simit (ince bulgur)

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çay bardağı yağ

1 çay kaşığı nane

EKŞİLİ UFAK KÖFTE YAPILIŞI

Simit önce su ile biraz ıslatılır. Soğanlar ufak ufak doğranır. Karabiber, kırmızıbiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğrulur, (15-20 dk.) içine kıyma ilave edilir, köfte iyice yumuşayınca kadar yoğrulur. Köfteden bilye büyüklüğünde parçalar kopartılarak avuç içinde yuvarlanır. Diğer tarafta bir gece önceden ıslatılmış nohut ve et halka halka doğranmış soğan ile birlikte kavrulur. Salçası ve ekşisi konulur. 2-3 taşım kaynatılır. Ayrı bir tencerede kaynatılan suya bir miktar tuz konur ve bu suda yuvarlanmış köfteler pişinceye kadar kaynatılır. Pişen köftelerin suyu süzülür. Servis yapılacağı zaman köfteler et ve nohutlu karışımın içine konur, biraz ısıtılır üzerine kızdırılmış yağ ile nane dökülür.


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