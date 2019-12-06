Güneydoğu mutfağının zengin lezzeti: Gaziantep usulü etli karışık dolma tarifi

Gaziantep usulü etli karışık dolma misafirlerinize sunmak için oldukça iyi bir seçim olacaktır. Çünkü Gaziantep usulü etli karışık dolmanın dillere destan lezzeti herkesi adeta mest etmektedir. Patlıcan, domates ve biber üçlemesinin bir araya geldiği güneydoğu mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan etli karışık dolma hem doyurucu hem de besleyici özelliğe sahiptir.

ANTEP USULÜ ETLİ KARIŞIK DOLMA TARİFİ

MALZEMELER

5 patlıcan

5 dolmalık biber

5 domates

1 baş sarımsak

1 soğan

250 gram yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanların içini soyup tuzlu suda bekletiniz. Daha sonra domateslerin üst kısmını kesip içini boşaltın. Aynı şekilde biberleri de hazırlayın. Dolmanın içine domatesin çıkardığını içini blendırdan geçirin. Pirinci, baharatları, kıymayı, limon suyunu, salçaları ve doğranmış soğanı da ekleyin. İyice karıştırıp patlıcan domates ve biberin içini doldurun. Tencerede önce biber sonra patlıcan en son domatesleri ekleyip tencereden bir boy küçük bir porselen tabakta en üstüne koyun. Dolmaların üzerini geçmeyecek kadar su doldurun. 45 dakika kaynatın. Tabağı kaldırıp 15 dakika daha kaynatıp büyük bir tepsiye boşaltın.

Afiyet olsun...