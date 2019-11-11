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  3. Gaziantep mutfağının lezzeti: Cacıklı Arap Köftesi nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının lezzeti: Cacıklı Arap Köftesi nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının lezzeti: Cacıklı Arap Köftesi nasıl yapılır"

“Cacıklı Arap köftesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya ilgi duyan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Cacıklı Arap Köftesi Gaziantep mutfağına ait yöresel bir yemektir. Doğu Anadolu Bölgesinde oldukça fazla çeşitte yemek bulunmaktadır ve neredeyse yemeklerin çoğu Gaziantep mutfağına aittir. Gaziantep’in yöresel yemeklerinin sayısı oldukça fazladır. Cacıklı Arap köftesi de doğunun enfes lezzetlerinden biridir.

Cacıklı Arap Köftesi, içerik olarak hem bulgur hem de et barındırdığı için tok tutucu bir özellik göstermektedir. Aynı zamanda Cacıklı Arap Köftesi oldukça besleyici bir besin kaynağıdır. Cacıklı Arap Köftesini Gaziantep’de o atmosferin içerisinde yemek tabi ki çok farklı hissettirecektir ancak Cacıklı Arap Köftesini evlerinizde yapmanız da pek tabii mümkündür. Cacıklı Arap Köftesi tüketilirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Dikkatli porsiyonlarla tüketildiğinde diyetinize tehdit unsuru değildir. 
 
CACIKLI ARAP KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
KÖFTE İÇİN
 
2 su bardağı köftelik bulgur
 
200 gram çiğ köftelik et
1 soğan
2 çorba kaşığı un
Tuz
Karabiber
Toz kırmızıbiber
Cacık için
 
Yarım kg pazı
2 su bardağı süzülmüş yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
 
SOS İÇİN
 
30 gr tereyağı
1 çorba kaşığı pulbiber
 
CACIKLI ARAP KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
 
Özel günlerimize uygun yemek tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım.
 
Soğanı soyup kıyın. Soğan,bulgur, et,un,tuz,karabiber ve toz kırmızıbiberi bir kaba alıp iyice yoğurun. Küçük, yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri suda haşlayın veya buharda pişirin. 
 
Sarımsakları soyup  ezin. Pazıları temizleyip yıkayın. İnce kıyın. 
 
Bir tencereye alıp su eklemeden kendi suyuyla pişirin. Sıcakken suyunu süzüp yoğurt, sarımsak ve tuz ilave ederek karıştırın. Ilıkken servis tabağına yayın. 
 
Tereyağını bir tavaya alıp pulbiberi kızdırın. Köfteleri ekleyip soteleyin. Cacığın üzerine alıp sıcak servis yapın.
 

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