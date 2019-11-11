Gaziantep mutfağının lezzeti: Cacıklı Arap Köftesi nasıl yapılır?

Cacıklı Arap Köftesi, içerik olarak hem bulgur hem de et barındırdığı için tok tutucu bir özellik göstermektedir. Aynı zamanda Cacıklı Arap Köftesi oldukça besleyici bir besin kaynağıdır. Cacıklı Arap Köftesini Gaziantep’de o atmosferin içerisinde yemek tabi ki çok farklı hissettirecektir ancak Cacıklı Arap Köftesini evlerinizde yapmanız da pek tabii mümkündür. Cacıklı Arap Köftesi tüketilirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Dikkatli porsiyonlarla tüketildiğinde diyetinize tehdit unsuru değildir.

CACIKLI ARAP KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

KÖFTE İÇİN

2 su bardağı köftelik bulgur

200 gram çiğ köftelik et

1 soğan

2 çorba kaşığı un

Tuz

Karabiber

Toz kırmızıbiber

Cacık için

Yarım kg pazı

2 su bardağı süzülmüş yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

SOS İÇİN

30 gr tereyağı

1 çorba kaşığı pulbiber

CACIKLI ARAP KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Özel günlerimize uygun yemek tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım.

Soğanı soyup kıyın. Soğan,bulgur, et,un,tuz,karabiber ve toz kırmızıbiberi bir kaba alıp iyice yoğurun. Küçük, yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri suda haşlayın veya buharda pişirin.

Sarımsakları soyup ezin. Pazıları temizleyip yıkayın. İnce kıyın.

Bir tencereye alıp su eklemeden kendi suyuyla pişirin. Sıcakken suyunu süzüp yoğurt, sarımsak ve tuz ilave ederek karıştırın. Ilıkken servis tabağına yayın.

Tereyağını bir tavaya alıp pulbiberi kızdırın. Köfteleri ekleyip soteleyin. Cacığın üzerine alıp sıcak servis yapın.