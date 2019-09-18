Damaklarda unutulmayan lezzet: Katmer nasıl yapılır?

Gaziantep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılmalı ve içerisinde de fıstık bulunmalıdır. Ancak Gaziantep katmerinin üstüne asla kıvam veya şerbet dökülmez. Gaziantep katmerini misafirlerinize yapabilir, onların damaklarını şenlendirebilirsiniz. Gaziantep katmerinin hamuru aslında elde açılmalıdır, özelliği el açması hamurudur. Ancak vakti olmayanların Gaziantep katmerini hazır yufkayla da yapılabilir.

Malzemeler

1 adet baklavalık yufka

1 avuç çekilmiş antep fıstığı

2-3 yemek kaşığı şeker

Tereyağı

Kaymak

Gaziantep Katmeri Tarifi Yapılışı

Merhabalar, Gaziantep’te katmerin ayrı bir yeri vardır. En özel günlerde kahvaltı sofrasının olmazsa olmazıdır katmer. Bunun yanı sıra düğünü olan çiftlerden erkeğin arkadaşlarının yada ailesinin düğün ertesi sabah erken saatte kız evine gönderdiği tatlı bir jesttir. Şimdilerde bu gelenek giderek yok olsa da ben özel olduğunu düşündüğüm günlerde yada eşim için çoğu zaman yapıyorum. Yapması kolay, yemesi çoook zevkli katmerimizin yapılışı.

Yufkamızı alıyoruz, tam ortasına 25*25 cm lik alanı kaplayacak şekilde tereyağını sürüp (Ben Gaziantep’te memleketten köyden getirtiyorum, daha da güzel oluyor )

Üzerine fıstığımızı serpiyoruz.

Sonra şekeri eşit miktarda serpiştirip üzerine parça parça sade kaymak koyuyoruz.

Önce dikdörtgen en son kare olacak biçimde katlıyoruz.

Tereyağı sürdüğümüz teflon geniş bir tavada kısık ateşte sürekli kontrol ederek nar gibi kızartıyoruz.

Servis tabağına alıp dilediğimiz gibi dilimleyerek üzerine fıstık ve kaymakta koyup sıcak servis yapıyoruz.