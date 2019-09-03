Sivas mutfağından çıtı çıtır 'Gazete Baklavası'
Sivas yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan gazete baklavası sadece Sivas’ta değil, birçok yörede sevilmektedir. Lezzetiyle herkes tarafından beğenilerek tüketilen gazete baklavası pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. “Gazete baklavası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…
Sivas bölgesinin nadide tatlılarından olan gazete baklavası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Çünkü bu tatlı her yörece sevilen bir lezzettir. Aslında çok kolay ve pratiktir. Hep birlikte tarife yakından göz atalım…
GAZETE TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN
- 2 yumurta
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1/2 (yarım) çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Un (yaklaşık 5-5,5 su bardağı)
İÇİNE
- 250-300 gr ince dövülmüş ceviz
- 2-3 yemek kaşığı şeker
AÇMAK İÇİN
- 1 su bardağı nişasta
- 1/2 (yarım) su bardağı un
ÜSTÜNE DÖKMEK İÇİN
- 250 gr tereyağı
ŞERBETİ İÇİN
- 5 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- 1-2 yemek kaşığı limon suyu
GAZETE TATLISI TARİFİ YAPILIŞI
Bu tatlı adını şekil verirken gazete kullanılmasından alır. Gazetelerin temizliğinden kuşkunuz varsa benim gibi havlu, örtü vs kullanabilirsiniz. Ancak o şekilde biraz daha bekletmeniz gerekiyor kuruması için.
- İlk olarak hamur için tüm malzemeler karıştırılarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir.
- Ceviz büyüklüğünde 24 beze oluşturulur. (Ben açacağım yer kısıtlı olmasından dolayı küçük bezeler yaptım.
- Eğer büyük açacaksanız bezeleri büyütebilirsiniz) Bezeler unlanmış ya da yağlanmış tepside 20-25 dk dinlendirilir.
- Dinlenen bezeler açabildiğimiz kadar açılır.
- Oklavaya sarılır.
- Sağ ve sol taraftan sıkıştırılarak büzülür.
- Sonra büzülmüş şekilde oklavadan ayrılıp gazete veya örtü üzerine resimdeki gibi açılır. (açarken yavaş açın yırtılmasın).
- Bu şekilde 4-5 adet yufka açılıp serilir.
- Açılan yufkaların ilk yumuşaklığının gitmesi yani verdiğimiz şeklin bozulmayacak kadar kuruması gerekir.
- Şekil verirken yufkalardan biri düz bir zemine serilir.
- Üstüne ceviz ve şeker karışımı serpilir.
- Onun üstüne bir parça daha serilir. Uç kısımlarından 2 parmak katlanır.
- Örtünün veya gazetenin bir ucundan tutularak yavaşça rulo yapılır.
- Rulolar 3-4 parmak eninde kesilir. Yağlanmış tepsiye yerleştirilir.
- Tüm yufkalar açılır biraz kuruyunca aynı işlemden geçerek tepsiye yerleştirilir. (bu ölçülerle resimdeki tepsiden 2 tepsi çıkıyor)
- Üstüne eritilmiş tereyağı dökülür.
- 200 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirilir.
- Şerbet ocağa alınır. Kaynadıktan sonra 15- 20 dk kadar da kısık ateşte bekletilerek hazırlanır.
- Şerbet ve tatlı ikisi de ılık haldeyken şerbet tatlının üstüne dökülür. (Biri sıcak biri soğuk ya da ikisi de ılık olacak şekilde dökebilirsiniz)
- 3-4 saat dinlendikten sonra servis edilir. Afiyet olsun.