Sivas mutfağından çıtı çıtır 'Gazete Baklavası'

Sivas bölgesinin nadide tatlılarından olan gazete baklavası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Çünkü bu tatlı her yörece sevilen bir lezzettir. Aslında çok kolay ve pratiktir. Hep birlikte tarife yakından göz atalım…

GAZETE TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 yumurta

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı yoğurt

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Un (yaklaşık 5-5,5 su bardağı)

İÇİNE

250-300 gr ince dövülmüş ceviz

2-3 yemek kaşığı şeker

AÇMAK İÇİN

1 su bardağı nişasta

1/2 (yarım) su bardağı un

ÜSTÜNE DÖKMEK İÇİN

250 gr tereyağı

ŞERBETİ İÇİN

5 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1-2 yemek kaşığı limon suyu

GAZETE TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Bu tatlı adını şekil verirken gazete kullanılmasından alır. Gazetelerin temizliğinden kuşkunuz varsa benim gibi havlu, örtü vs kullanabilirsiniz. Ancak o şekilde biraz daha bekletmeniz gerekiyor kuruması için.