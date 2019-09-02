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  3. Çıtır Çıtır lezzet: Gazel böreği tarifi

Çıtır Çıtır lezzet: Gazel böreği tarifi

Çıtır Çıtır lezzet: Gazel böreği tarifi

Isparta yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan gazel böreği sadece Isparta’da değil, birçok yörede sevilmektedir. “Gazel böreği nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…

Isparta bölgesinin nadide lezzetlerinden olan gazel böreği herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Gazel böreği nasıl yapılır?”  sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Son zamanlarda popüler olan gazel böreği yapımı pratik ve lezzeti harika olmasıyla dikkat çekmektedir. Gazel böreği lezzetiyle herkesin beğenisini kazanmaktadır.

GAZEL BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İÇ MALZEME

  • 250 gr kıyma
  • 30 gr sıvıyağ
  • 2 haşlanmış patates
  • 2 soğan
  • 3 dal maydanoz
  • Yarım su bardağı buğday nişastası
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurtanın sarısı
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağı

GAZEL BÖREĞİ NASIL YAPILIR

Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp su, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 eşit bezeye ayırın. Bezeleri üzerlerine nişasta serpiştirerek merdane ile tabak büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurların üzerlerine eritilmiş ılık tereyağı sürüp üst üste yerleştirin. Merdane ile yufka inceliğinde büyük bir hamur açın. Hamuru ortadan ikiye kesin. İç malzeme için, soğanları soyup doğrayın. Sıvıyağı tavada kızdırıp soğanı soteleyin. Kıymayı ilave edip 5 dakika karıştırarak kavurun.

Patatesleri iri küpler şeklinde doğrayıp kıymaya ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu ilave edip tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. İç malzemeyi hazırladığınız yarım hamurların üzerine yayın. Geniş rulo şeklinde sarıp yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ile sıvıyağı karıştırıp böreklerin üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

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