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  3. Gardıroplarınız 2020 Sonbahar/Kış modasına hazır mı?
01 Eylül 2020 Salı 14:53 | Son Güncelleme:

Gardıroplarınız 2020 Sonbahar/Kış modasına hazır mı?

Gardıroplarınız 2020 Sonbahar/Kış modasına hazır mı"

2020 Sonbahar/Kış modası vitrinleri süslemeye başladı. Peki, bu sene sonbaharda hangi renkler moda? Vitrinlerde en çok neleri göreceğiz? İşte gardırobunuza ilham olacak fikirler...

Yaz mevsiminin cıvıl cıvıl renklerini geride bıraktık. Artık gardıropları sonbahar modasıyla bütünleştime zamanı. Peki, 2020 Sonbahar/Kış modasında neler var? Hangi renkler sonbahar romantikliğine uyum sağlayacak? Bu sene 70'lerin havasını getiren takımlarına, etek-ceket ikilisine ve alakasız parçaların birbiri ile uyumuna şahit olacağız. Hem zarafeti hem de şıklığı birleştiren 2020 Sonbahar modasında balon kollar, desenli kumaşlar ve slip elbiseler ön plana çıkacak.

Kürk montlar yine popülaritesini koruyor. 2020 Sonbahar/Kış modasında yapay kürklü montlar tercih edilen dış giyim parçalarıdan biri olacak.

Aksesuar konusunda daha önce zincir modelli kolyelerin bu sene trend olduğunu yazmıştık. Sonbahar kış modasındaki kıyafetlerde de yine zincirler ve incileri göreceğiz.

Blazerlerin altından dikkat çeken püskül detayı da bu senenin en ço tercih edilenleri arasında yer alacak. Elbiselerde baştan aşağı sarkan püsküller 2020 Sonabahar/Kış modasında özel günlerin değişmez parçası olacak.

Geleneksel ve modernlik arasında kalan tasarımları ve kaba kumaşları da sezonda görmek mümkün.

Vitrinlerde yer almaya başlayan 2020 Sonbahar/Kış renkleri arasında ise kahverengi, şeftali tonları, galaksi mavisi, sarı ve turuncu rengi birleşimi olan pantone koyu çedar rengi yer alıyor.

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