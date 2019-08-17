Adaptasyona gardırobunuzdan başlayın

Ümit TEMURÇİN

‘Gardırobun detoksu mu olur?’ demeyin… Giymek, birçok sorun barındıran ruh halini pozitife çevirmekte oldukça etkili. Renklerin dili ve enerjisi, tenimize terapi yapan kıvamda kumaşlar, desenlerin stilimize kattı hikaye ve ona göre oluşturulan kombin kompozisyonu hem bize hem de etrafımıza pozitif dalgalar şeklinde yansır.

Tabii bu avantajları günlük hayatımıza katabilmek adına bir hazırlık ve düzen kurmamız lazım. Bilgisayarlara ve telefonlara dönem dönem nasıl format atılıyorsa bizde giyinme odamıza veya gardıroplarımıza aynı hassasiyeti göstermeliyiz.

ADIM ADIM HAZIRLIK LİSTESİ

• Sıcak yazdan sonbahara adım atacağımızı düşünerek planlama yapmaya başlayabiliriz.

• Askıların sıkışmaması için üst üste yerleştirilen kıyafetlerden kullanılmayanları öncelikle ayırın.

• Yeni sezon alışverişiniz öncesi bir envanter defteri tutmak ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır.

• Önünüzde yeni bir tatil planı yok ise sıcak yaz ürünlerinden şehirde kullanılamayacak ürünleri paketleyin.

• Gardırobumuzun temiz kokması için koku kontrolünü yapın ve yıkanması gerekenler doğru çamaşır odasına.

• Akşamların serinlediği bu aylarda ince triko ve renkli sweatshirtler’i tekrar gardıroba yerleştirmeye başlayabilirsiniz.

• Çok sevdiğiniz ama hasarlı olan ürünleri terziye götürebilirsiniz, belki küçük tasarım dokunuşları da yaparsınız.

• Aksesuvarlar stilinizi en ortaya koyan grupların başında geliyor. O nedenle aksesuar bölümünü bol alternatifli tutun ve geniş yer ayırın.

• Yeni aldığınız ürünleri eskilerle nasıl kombinleyeceğinizi bu işlemler sırasında deneyebilirsiniz.

• Ürünlerin cinsine, stiline ve kullanım önceliklerine göre raflarda doğru konumlandırma yapmak oldukça önemli.

• Ayakkabılarınıza bakım, boya, temizlik yapın ve formlarının bozulmaması için içlerine kalıplar kullanın. Büyük bir ayakkabılığınız yok ise size yer imkanı sağlayan katlı ayakkabılıkları öneririm. Böylece iki kat yeriniz olacak.

• Bu işlemler sırasında aileden birinin yanınızda destek olması ve fikir vermesi hem karar hem de zamanı doğru kullanma alanlarında önemli bir ihtiyaç.