Gardırobunuza ilham olacak kış stilleri

Kış aylarında kombin yapmak hem zevkli hem de alternatifi fazla. Peki, kış giyimine gardırobunuz hazır mı? Hangi kıyafetler kaldırılmalı hangileri ön planda olmalı? Kış giyiminize ilham olacak stilleri bir araya getirdik. İşte Alem Dergisi'nde yer alan habere göre Instagramda favori kış stilleri...

