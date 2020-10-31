31 Ekim 2020 Cumartesi 11:54 | Son Güncelleme:
Gardırobunuza ilham olacak kış stilleri
Gardırobunu kış aylarına göre düzenlemenin vakti geldi. Trençkotlar, kazaklar, botlar, ceketler ve daha fazlasını en güzel şekilde kombin yapmak istiyorsanız işte ilham alacağınız popüler kış stilleri...
Kış aylarında kombin yapmak hem zevkli hem de alternatifi fazla. Peki, kış giyimine gardırobunuz hazır mı? Hangi kıyafetler kaldırılmalı hangileri ön planda olmalı? Kış giyiminize ilham olacak stilleri bir araya getirdik. İşte Alem Dergisi'nde yer alan habere göre Instagramda favori kış stilleri...