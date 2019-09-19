Gamze Özçelik özel koleksiyon ile geri döndü!

37 yaşındaki Özçelik, bayan giyim markası Mizalle için bir koleksiyon tasarladı. Özçelik'in kendi imzasıyla hazırladığı koleksiyonun tanıtımı önceki gün yapıldı.

Markanın Beyoğlu Aslı Tunca Evi’nde gerçekleştirilen davetine iş, cemiyet, moda ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Teşekkür konuşmasını markanın Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Saraç yaptı.

Özçelik, "Kıyafetleri hazırlarken kendi yaşam tarzımda olması kuralını ön plana çıkardım, bu benim işim değildi ama yaptım" dedi.

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.