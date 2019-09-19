Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7118
  • 6,3285
  • 274.7
  • 100461
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Gamze Özçelik özel koleksiyon ile geri döndü!

Gamze Özçelik özel koleksiyon ile geri döndü!

Gamze Özçelik özel koleksiyon ile geri döndü!

Başarılı oyuncu Gamze Özçelik uzun süre ekranlardan uzak bir yaşamı tercih edip, dünyanın farklı coğrafyalarında sivil toplum çalışmaları ile yardıma muhtaç insanlarla ilgili çalışmalar yapıyordu. Gamze Özçelik hazırladığı özel koleksiyon ile moda dünyasına geri döndü.

37 yaşındaki Özçelik, bayan giyim markası Mizalle için bir koleksiyon tasarladı. Özçelik'in kendi imzasıyla hazırladığı koleksiyonun tanıtımı önceki gün yapıldı.

Markanın Beyoğlu Aslı Tunca Evi’nde gerçekleştirilen davetine iş, cemiyet, moda ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Teşekkür konuşmasını markanın Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Saraç yaptı.

Özçelik, "Kıyafetleri hazırlarken kendi yaşam tarzımda olması kuralını ön plana çıkardım, bu benim işim değildi ama yaptım" dedi.

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
4 yıl önce küsmüşlerdi... Flaş hamle!
Bebeklerinin ismi belli oldu
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
Yeniden anneliğe yeşil ışık
<p>Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca´ya bağlı Eski Cami Mahallesi´nde tek başı

Kümese Sokup Başına Çekiçle Vurduğu Yaşlı Kadının Bileziğini Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Osmanlı Avrupa’da nereleri fethetti ve ne kadar hüküm sürdü?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları