Fut yöntemi ile saç ekimi iz bırakmıyor!

Talep çok yoğun olunca insanların saçlarına kavuşma hayalini kötüye kullanacak fırsatçılar da her köşe başında türemeye başladı. Saç nakli yaptıracak hastaların bu tuzağa düşmemesi için altın önerilerde bulunacağım.

İNTERNETE KANMAYIN

Size olağan dışı vaatlerde bulunanların sözlerine kulak asmayın. Nasıl, internet ortamında kilolu insanlara yönelik ‘öğle yemeği arasında 10 cm incelin’, ‘bir haftada 10 kilo verdiren ilaç’ gibi asılsız vaatlerde bulunan simsarlar varsa saç nakli için de ‘bir günde 10 bin kök saç ekiyoruz’ gibi abartı söylemlerle karşınıza çıkan kliniklere ‘bu işte bir bit yeniği var’ deyin ve araştırmadan sakın güvenmeyin. Bu tür yerlerde uygulanan sözde saç nakli işlemlerinde sonucu çok ağır ve düzeltilmesi zor komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Saç nakli kararı verdiğinizde mutlaka o kliniğin kaç yıllık olduğu hangi hastanede işlem yaptığı, işlemi yapan kişinin hekim olup olmadığı, kullanılan cihazların FDA onayının olup olmadığı ve kullanacak kişinin donanımının araştırmasını tavsiye ediyoruz.

SAÇ DERİSİNE DİKKAT

Saç naklinde bize üzülerek gelen birçok vaka bu tür merdiven altı tabir edilen merkezlerde uygulama yaptıran kişilerden oluşuyor. Yaptığımız incelemede 8 bin saç kökü nakledildiği söylenen hastaya sadece bin kök nakledildiğini görüyoruz. Hastalarımızın üstüne üstlük nakil işlemi malzemesinden uygulayıcısına yapılan hatalar nedeniyle saç derisinde büyük sorunlar yaşadıklarını görüyoruz.

FUT VE FUE YONTEMİ

Saç naklinin ilk çıktığı dönemlerde FUT (Folliculair unıt transplantation) yöntemi kullanılsa da dezavantajları ve hasta memnuniyetinin sağlanamamasıyla, son teknoloji olan FUE ( Follicular Unit Extraction) yöntemi uygulanmaya başlandı. FUT ve FUE yönteminin tek ortak yönü saç yoğunluğunun ve kalitesinin en yoğun olduğu, ense bölgesinden saç köklerinin alınıp dökülen bölgeye nakledilmesidir. Kıl kalitesi ve yoğunluk açısından en uygun bölge ense bölgesi olduğundan ense bölgesi donör bölge olarak kullanılır. FUT yönteminde ense bölgesinin en verimli kısmı şerit şeklinde alıp çıkarıldığından ve hastanın ense bölgesinde belirgin dikiş izi kaldığından FUT yöntemini artık tercih etmiyoruz. Bir dezavantajı da saçlar blok halinde alındığı için ve alınan saçlar sınırlı sayıda olduğu için ihtiyaç olan sayıya ulaşamıyorduk. Ayrıca ekim bölgesinde yeterli saç kökü olmadığından saçlar doğal görünmemekle birlikte istenilen sonucu elde edilememekteydi. FUE yönteminde ise mikro-motor cihazı kullanılarak kökler tek tek alındığı için maksimum sayıya ulaşılmaktadır. Alım işleminde sonucun maksimum kök çalışılmış olması, donör bölgesinde iz kalmaması ve FUT yöntemine göre normal yaşamlarına daha hızlı dönmeleri de hastalarımızın memnuniyetini arttırıyor. Hastalarımıza başvurdukları klinikte saç nakli için yeni nesil FUT yöntemini talep etmelerini tavsiye ediyorum.

Op. Dr. Bilgehan AYDIN