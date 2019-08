Japonların uğruna delirdiği Fukubukuro çantalar nedir?

Bilmemenin heyecanını en tatlı şekilde yaşatan, Fukubukuro neymiş hep birlikte bir göz atalım!

1. Fukubukuro’lar ya da diğer adıyla “şanslı çantalar”, Japonların her yeni yılbaşında aldıkları çantalardır

2. Dikkat çekici kırmızı kâğıt torbalar üzerine Fukubukuro veya şanslı çantalar yazılarak içinde ne olduğu bilinmeyen çantalar satışa sunuluyor

3. Fukubukuro’lar, satıcısına bağlı olarak kıyafetlerden yemeğe kadar her şeyi içeren gizemli hediye çantaları olarak tanımlanıyor

4. Fukubukuro’nun satışları her yıl 1 Ocak’ta başlıyor ve genellikle ocak ayının ilk haftasında veya tükenene kadar devam ediyor

5. Fukubukuro’nun tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor

6. Şanslı çantaların ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili çok sayıda hikâye var. Bu hikâyelerden bir tanesi, Fukubukuro’ların Japonya’da mağazaların açıldığı yani ta 1900’lerde satılmaya başlandığı yönünde

7. Fukubukuro’ların ortaya çıkış sebebi olarak, mağazaların yeni yıl öncesi stoklarını eritmek için rastgele ürünlerle dolu, gizemli çantaları büyük bir indirimle satmaya karar vermeleri gösteriliyor

8. Bugün Japonya’daki tüm mağazalar ve hatta Starbucks, Armani gibi küresel mağaza zincirleri bu trendi kullanıyor

9. Çıktığı zamanlardakinden farklı olarak çantalar artık stok fazlası, rastgele ürünlerle dolmuyor, ancak genellikle ayrı ayrı satın alındığında çok daha pahalı olacak premium ürünlerle düzenleniyor

10. Fukubukuro’lar genellikle mağazanın girişine ya da ortasına konuluyor ve kendi reklamlarını kendileri yapıyorlar

11. Stokları eritmek için başlatılan bu hareket bugün neredeyse ülke çapında bir alışveriş çılgınlığı olarak gerçekleşiyor

12. Çantaların maliyeti birkaç dolarla birkaç yüz dolar arasında değişiyor

13. Birçok kişi sadece bir Fukubukuro’yu alabilmek için sevdiği mağazaların önünde saatlerce sıraya giriyor, çünkü genellikle sınırlı sayıda satılıyorlar

14. Her yıl, insanlar Fukubukuro fotoğraflarını paylaşmak için sosyal medyada birbiriyle yarışıyor

15. Artık restoranlar ve kafeler bile Fukubukuro çantaları satıyor

16. Fukubukuro’ların satışı iki şekilde yapılıyor: Direkt çantaların satışı ve çantalara karşılık gelen kuponların verildiği ve insanların daha sonra alabilmelerini sağlayan satış. Ancak hazırlanan çanta kadar kupon dağıtılıyor

17. Aldıkları Fukubukuro’dan çıkanları beğenmeyenler çantadakileri online olarak satmaya veya arkadaşlarıyla değiştirme yolunu seçiyor

18. 2019’un en şaşırtıcı şanslı çantası, TiCTAC markasına ait

19. Türkiye mağazalarının da feyz almalarını dileyerek Japon dostlarımıza üzülmemelerini, seneye bir kez daha denemelerini öneriyoruz