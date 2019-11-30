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  3. Lezzeti mutlu ediyor: Frenk üzümlü parfe tarifi

Lezzeti mutlu ediyor: Frenk üzümlü parfe tarifi

Lezzeti mutlu ediyor: Frenk üzümlü parfe tarifi

Tatlı tarifleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda frenk üzümlü parfe tarifi de merak edilen tatlar arasında yer alıyor. Frenk üzümlü parfe tatlısının da kolay ve pratik yapımı var. Zelal Güneri frenk üzümlü parfe tarifini yazdı. Haberimizin devamında sizlerle...

Evlerinde tatlı lezzetini sürekli bulunduranlar frenk üzümlü parfe tarifine bayılacaksınız. Oldukça pratik ve kolay tarifi olan frenk üzümlü parfe tarifini Zelal Güneri yazdı.

FRENK ÜZÜMLÜ PARFE

MALZEMELER 

10 yumurta sarısı 
200 gr toz şeker
500 gr krema 
Frenk üzümlü sos için 
200 gr Frenk üzümü
80 gr pudra şekeri 
20 gr nişasta

YAPILIŞI 

Yumurta sarıları ve toz şekeri sıcak suyun üzerinde benmari usulu çırpın.Ardından kremayı çırparak karışıma ekleyin.Bir başka kapta Frenk üzümü pudra şekeri ve nişasta hafif ateşte karıştırın.Bardakları yarısına kadar parfe ile doldurup üzerine bir miktar sos ilave edin.Tekrar parfe kremasından ekleyerek bardakları derin dondurucuya koyun.45 dakika dinlendirdikten sonra Frenk üzümleri ile süsleyip servis edin.


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