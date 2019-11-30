Lezzeti mutlu ediyor: Frenk üzümlü parfe tarifi

Evlerinde tatlı lezzetini sürekli bulunduranlar frenk üzümlü parfe tarifine bayılacaksınız. Oldukça pratik ve kolay tarifi olan frenk üzümlü parfe tarifini Zelal Güneri yazdı.

FRENK ÜZÜMLÜ PARFE

MALZEMELER

10 yumurta sarısı

200 gr toz şeker

500 gr krema

Frenk üzümlü sos için

200 gr Frenk üzümü

80 gr pudra şekeri

20 gr nişasta

YAPILIŞI

Yumurta sarıları ve toz şekeri sıcak suyun üzerinde benmari usulu çırpın.Ardından kremayı çırparak karışıma ekleyin.Bir başka kapta Frenk üzümü pudra şekeri ve nişasta hafif ateşte karıştırın.Bardakları yarısına kadar parfe ile doldurup üzerine bir miktar sos ilave edin.Tekrar parfe kremasından ekleyerek bardakları derin dondurucuya koyun.45 dakika dinlendirdikten sonra Frenk üzümleri ile süsleyip servis edin.