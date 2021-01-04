Frambuazlı panna cotta tarifi! Panna cotta nasıl yapılır?

Panna cotta tarifi özellikle muhallebili tatlı sevenler tarafından sevilerek tüketiliyor. İtalyan tatlısı olan panna cotta ülkemizde de sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, panna cotta nasıl yapılır? İşte süt ve kremanın muhteşem buluşmasıyla ortaya çıkan panna cotta tarifi...



PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ

250 ml süt

600 gram krema

1 çorba kaşığı toz jelatin

2 çorba kaşığı su

250 gram yoğurt

6 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Süslemek için;

Frambuaz veya istenen meyveler, isteğe göre çilekli sos veya çikolatalı sos

PANNA COTTA TARİFİ YAPILIŞI

Panna cotta tarifi sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle süt ve kremayı bir tencereye alıp, kaynatın. Toz jelatini su ile açın ve kaynayan kremaya ekleyip, tencereyi ocaktan alın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Üzerine yoğurt, toz şeker ve vanilya ekleyip, çırpın. Kalıplarınıza paylaştırıp, buzdolabında en az 2-3 saat donması için bekletin.

Ardından kalıplardan servis tabağına çıkarıp, üzerine çikolata sos gezdirin. Dileyenler sadece meyve ile süsleyebilir.

PANNA COTTA NEDİR?

Panna cotta dünya mutfağında ana malzemesi süt ve krema olan jel kıvamında muhallebi görünümlü bir tatlıdır.