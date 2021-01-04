Frambuazlı panna cotta tarifi! Panna cotta nasıl yapılır?
Panna cotta tarifi tatlıyla arası iyi olanlar tarafından tercih ediliyor. Süt ve kremanın kaynatılmasıyla hazırlanan panna cotta sofrada hem göze hem de mideye hitap eden bir tatlıdır. Meyvelerle süsleyebileceğiniz panna cotta tarifi sizlerle...
Panna cotta tarifi özellikle muhallebili tatlı sevenler tarafından sevilerek tüketiliyor. İtalyan tatlısı olan panna cotta ülkemizde de sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, panna cotta nasıl yapılır? İşte süt ve kremanın muhteşem buluşmasıyla ortaya çıkan panna cotta tarifi...
PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ
250 ml süt
600 gram krema
1 çorba kaşığı toz jelatin
2 çorba kaşığı su
250 gram yoğurt
6 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
Süslemek için;
Frambuaz veya istenen meyveler, isteğe göre çilekli sos veya çikolatalı sos
PANNA COTTA TARİFİ YAPILIŞI
Panna cotta tarifi sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle süt ve kremayı bir tencereye alıp, kaynatın. Toz jelatini su ile açın ve kaynayan kremaya ekleyip, tencereyi ocaktan alın.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Üzerine yoğurt, toz şeker ve vanilya ekleyip, çırpın. Kalıplarınıza paylaştırıp, buzdolabında en az 2-3 saat donması için bekletin.
Ardından kalıplardan servis tabağına çıkarıp, üzerine çikolata sos gezdirin. Dileyenler sadece meyve ile süsleyebilir.
PANNA COTTA NEDİR?
Panna cotta dünya mutfağında ana malzemesi süt ve krema olan jel kıvamında muhallebi görünümlü bir tatlıdır.