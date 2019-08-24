Fondöten lekesini çıkarmanın kolay yolu

Bütün kadınların olmazsa olmazlarından olan fondöten makyaj çantalarını süslemektedir. Ancak fondöten lekeleri bir o kadar inatçı ve sıkıntı vericidir. Kolayca bulaşabilen fondöten lekesi kadınların korkulu rüyası olabilir. Her kadın fondöten lekesi nasıl geçer merak etmektedir.

FONDÖTEN LEKELERİNİ TÜM YÜZEYLERDEN ÇIKARMA YOLLARI

Makyaj malzemeleri arasında en fazla kullanılan üründür fondöten. Bu ürün özellikle giysilerimizin yaka bölümünde zorlu lekelere sebep olur. Bazen de görünmez kazalar neticesinde bir yere dökülebilir ve yine zorlu izler bırakır. Peki fondöten lekesi nasıl çıkar?

FONDÖTEN LEKELERİ

Fondöten birçok kadının vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasındadır. Makyajınızın en önemli parçasıdır. Ancak cilt tarafından tam anlamıyla emilemez ve cilt üzerinde bir tabaka oluşturur. Cildinizle temas eden kumaşlar bu lekelerden nasibini alır. Bir başka kötü durum ise şişesinin devrilmesidir. Böyle görünmez kazalar herkesin başına gelebilir. Kimi zaman koltuğunuza kimi taman üstünüze dökülebilir ve içerdiği yoğun pigmentler yüzünden oldukça zorlu lekeleri ardında bırakır. Bu izler çoğu zaman deterjanla tam anlamıyla çıkmaz. Özellikle kumaştan çok zor temizlenir. Ancak doğru yöntemler uygulandığında bu lekelerden kurtulmak o kadar da zor değildir. Doğru kumaşa doğru yöntem uygulandığında bu izlerden kurtulabilirsiniz. Peki fondöten lekesi kumaştan nasıl çıkar? En sevdiğiniz eşarbınız yüzünüze temas ettiğinde bu izlerin oluşması olasıdır. Makyajdan vazgeçemediğinize göre bu izlerden kurtulmanın yollarını aramalısınız. Özellikle kurumuş fondöten lekeleri oldukça zorlu lekelerdir. Bu izlerden kurtulmanın neyseki pratik yolları mevcut. Doğru adımlar takip edildiğinde sevdiğiniz eşyalarınızı bu lekelerden kurtarabilirsiniz. Şimdi bu yöntemlere bir göz atalım.

İPEK EŞARPTAKİ İZLERİ ÇIKARMAK

İpek eşarplar kadınların vazgeçilmezidir. Bu çok narin ve güzel kumaş her kadının gardıropta önemli bir yere sahiptir. Bu kumaşı kumaşa zarar vermeden temizlemek oldukça zordur. Bu nedenle lekelerle mücadele edebilecek farklı yollar denenmelidir. İpek kumaşlardan bu lekeleri çıkarmanın en etkili yolu alkol bakımından zengin bir çözelti olan asetattır. Asetatı ipek kumaşa dökün ve izlerin içine işlemesi için bir vakit bekletin. Ardından kumaşı yıkama talimatlarına uygun bir şekilde yıkayın. Böylece hem eşarbınızın kumaşına zarar gelmemiş olacak hemde bu izlerden kurtulmuş olacaksınız.

Beyaz gömlekten lekeleri çıkarmak

Beyaz gömlekler lekeleri en çok gösteren giysiler grubundadır. Genelde pamuklu ve keten kumaştan yapılan beyaz gömleklerden fondöten lekelerini çıkarmak aslında o kadar da zor değil. Lekeli bölgeye uygulayacağınız kuru temizleme sıvısı etkili olacaktır. Bunu temin etme imkanınız yoksa benzer etkideki amonyak yada limon da etkili bir leke çıkarıcı vazifesi görecektir. Lekeyi beyaz gömleğinizden uzaklaştırdıktan sonra amonyak izlerinden de kurtulmak için yıkama talimatlarına uygun olarak gömleğinizi yıkayınız.

HALIDAN ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Halılardan sıvı makyaj malzemelerinin lekelerini çıkarmak oldukça zordur. Ancak pratik yolları bilindiğinde o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Halıdan bu izleri çıkarmanın en etkili yolu traş köpüğüdür. İçerdiği çözücü maddeler sayesinde izleri kolayca çıkarır. Lekenin üzerine traş köpüğünü uygulayın ve fırça yardımıyla fırçalayın. Lekelerden kurtulana kadar bu işlemi tekrar edin. Ardından sirkeli su ile halınızı durulayın. İzlerde kurtulacaksınız. Bu yöntem izlerden kurtulmanıza yetmediyse alkol ile müdahale etmeyi deneyin. Alkol fondöten lekelerinde etkin bir çözücüdür.

DERİ YÜZEYLERDEN ÇIKARMA

Deri yüzeydeki bu gibi yağlı lekelere müdahale etmeden önce fazlalığını mısır unu gibi kurutucu ve emici bir maddeyle almakta yarar vardır. Ardından sabunlu bir karışım hazırlanır ve sünger yardımıyla yüzeye zarar vermeden uygulanır. Saç kremi de bu çözeltiye ekleyebileceğiniz etkin temizlik malzemelerindendir.

DUVARDAN FONDÖTEN LEKESİ ÇIKARMA

Duvardan bu lekeleri çıkarmak oldukça kolaydır. Soda ve deterjan karışımı ile sünger yardımıyla duvarınızı siliniz. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz. Ardından duru su ile duvarı tekrar siliniz. Böylece deterjan izlerinin de oluşumunu önlemiş olursunuz. Duvar gibi pürüzsüz yüzeylerden bu tip lekeleri çıkarmak her zaman daha kolaydır.

AHŞAP YÜZEYLERDEN FONDÖTEN LEKESİ ÇIKARMA

Ahşap masanızın üzerine fondöteniniz döküldüyse endişelenmenize gerek yok. Zamanında müdahale ederseniz bu lekelerden kurtulmanız kolaydır. Yalnızca bulaşık deterjanı ve su ile üstelik. Bu karışımı fırça yardımıyla leke üzerine uygulayın. İzler tamamen yok olana kadar bu işlemi tekrarlayın ve ardından duru sulu bez ile durulayın. Bu suya sirke de ekleyebilirsiniz. Ahşap yüzeyi asla ıslak bırakmayın. Bu şişmesine sebep olacaktır. Ardından kuru bezle kurulayın.