Günlük yapılan fitness'ın 7 önemli faydası!

Günlük olarak yapılan fitness kalbi zorlanmalara karşı dirençli hale getiren bir spordur. Kan dolaşımını hızlandırır. Düzenli olarak fitness yapmak aynı zamanda enerji kazanmanızı sağlar. Akciğer kanserini ve diyabeti azaltır. Günlük olarak yapılan fitness, daha esnek ve dengede olmanızı sağlar ve kronik olan baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.
İŞTE GÜNLÜK OLARAK YAPILAN FİTNESS'IN FAYDALARI
Fitness bir egzersiz sporudur. Fitness sporunda vücudu geliştirmek ya da sıklaştırmak için aletler kullanılabildiği gibi, bu sporda vücudunuzu aletsiz de güçlendirebilirsiniz.
Fitness Kalp Sağlığını Güçlendiriyor: Hafta da en az iki kere yapmanız gereken fitness sporu kalp ritminizin düzenlenmesini sağlayarak, kalbinizin eskisinden daha güçlü ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor.
Tansiyon Hastalığı Fitness İle Tedavi Ediliyor: Eğer tansiyon hastalığınız varsa ve bu durumu spor yaparak tedavi etmek istiyorsanız fitness tam da size göre bir spor. Fitness’ın tansiyonu düzenleyen etkisi sizin eskisinden daha dinç olmanıza yardımcı oluyor.
Kolesterol Dengesini Fitness İle Sağlayın: Fitness, vücutta bulunan iyi kolesterolün artmasını sağlarken, kötü kolesterolün de azalmasına yardımcı olmaktadır. Eğer kolesterolünüz varsa hafta da iki kere fitness sporuyla ilgilenebilirsiniz.
Fitness Kilo Problemini Ortadan Kaldırıyor: Kilolu insanların başvurduğu ilk yöntem diyet yapmaktır. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, fitness sporunun kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fitness yaparak kaslarınızı ve yağlı bölgelerinizi çalıştırabilir, bu sayede hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayabilirsiniz.
Uyku Problemini Fitness İle Aşın: Fitness dinç ve enerjik olmanızı sağladığı kadar geceleri başınızı yastığa koyduğunuz zaman hemen uykuya dalmanıza yardımcı olur. Geceleri uyku probleminizi fitness ile aşabilirsiniz.
Metabolizma Probleminiz Varsa Fitness’ı Deneyin: Bazı insanların metabolizma problemi yaşadığını hepimiz biliyoruz. Metabolizma problemi kilo vermeyi yavaşlatarak, sindirim sisteminde farklı sorunlar yaratmaktadır. Aynı zamanda ortaya hazımsızlığı çıkartarak bireylerin gün içerisinde rahat nefes alıp vermelerine engel olmaktadır.
Fitness Kemikleri Güçlendirir: Fitness yaparak kemik sağlığınızı güçlendirebilir yaşlılıkta daha dinç ve daha esnek görünerek kemik erimesi rahatsızlığını önlersiniz.
Fitness’ın Diğer Faydaları
- Fitness kasları hacimsel yönden geliştirmez. Fitness yaparken bütün kaslar çalışır ve kuvvetlenir ama vücut geliştirmeyle uğraşan insanlarınki gibi bir şişme yaşanmaz. Bu sebeple kadınlar için ideal bir spordur.
- Düzenli olarak yapılan fitness kişiye dinçlik verir ve zinde hissetmesini sağlar.
- Kalori yakmada çok etkili bir spordur bu sebeple kilo vermede çok etkilidir.
- Vücut sıkılaştırmak için en ideal sporlardan birisidir.
- Vücuttaki yağ oranını azaltarak kas kütlesinin artmasını sağlar.
- Fitness yapmak beyne giden oksijen kapasitesini arttırır. Bu sebeple zihinsel başarının artmasında ve beynin gelişiminde çok önemli rolü vardır.
- Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya yardımcı olur. Yeni insanlar tanıyıp sosyalleşmek için harika bir yoldur.
- Halsizliği, yorgunluğu alır ve insana enerji verir.
- Bağışıklık sistemini sağlamlaştırır ve hastalıklara karşı insanın daha dirençli olmasını sağlar.
- Fitness vücudu güzelleştirdiği için kişinin kendine güven duymasını sağlar. Bu da kötü ruh hallerinden, umutsuzluktan, mutsuzluktan ve depresyondan uzak durmayı beraberinde getirir.
- Kalp ve damar sağlığını kuvvetlendirir. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini en aza indirger.
- Strese bağlı olarak yaşanan uykusuzluğu gidermede faydalıdır. Ayrıca uyku düzensizliğine de iyi gelir ve uykunun bir düzene girmesini sağlar.
- Fitness metabolizmayı hızlandırmada son derece etkilidir. Sindirim ve boşaltım sistemlerini düzene sokar ve kabızlık gibi boşaltım sorunlarına iyi gelir.
- Kemik sağlığı için son derece etkilidir. İleriki yaşlarda yaşanabilecek kemik erimesi riskini azaltır ve kemik kütlesini arttırır.
- Fitness yaparak vücut için gerekli olan iyi kolestrolü arttırmış ve vücuda zararlı olan kötü kolestrolü azaltmış olursunuz.
- Fitness yapmak tansiyon sorunlarının ortadan kalkmasını sağlıyor. Fitnessin tansiyonu düzenleyici etkisi de mecvut.
- Eklemleri güçlendirir ve ileriki yaşlarda yaşanabilecek eklem kireçlenmesi gibi riskleri en aza indirir.
- Fitness yaptıktan sonra vücudunuz dinlenirken bile ekstra olarak kalori yakmaya devam eder.
- Fitness yapmak mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar ve kişinin kendini daha mutlu ve iyi hissetmesine yardımcı olur.
- Düzenli fitness yapan kişilerde dikkat dağınıklığı önemli ölçüde azalıyor. Bu da beraberinde başarı ve odaklanabilme gücünü getiriyor.
- Fitness sağlıklı bir yaşam sunarak kaliteli hayat sürmenizi sağlar.
- Fitness yaparak sosyal yaşamanızı hareketlendirir, sosyal ve aile ilişkilerinizi olumlu yönde geliştirebilirsiniz.
- Fitness sporunu uyguladığınızda vücudunuz şekillendikçe özgüveniniz artar.