Fırınla uğraştırmayan lezzetli cheesecake tarifi! Cheesecake tarifinin püf noktası

Cheesecake tarifi özellikle ikindi ve akşam çayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Vişneli, frambuazlı ve limonlu çeşitleri olan bu tatlıyı evde kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Labnesiz, muhallebili kolay vişneli cheesecake tarifi, çay saatine eşsiz bir lezzet. Diğer cheesecakelere göre oldukça hafif olan bu tatlı, çay saatinde ailenizi mutlu edecek. Cheesecake tarifinin püf noktası ise vişne sosu yapınca çok bekletmeden muhallebinin üzerine dökmektir. Eğer sosu çok bekletirseniz muhallebinin üstünden ayrılacaktır. İşte fırın kullanmadan kolay vişneli cheesecake tarifi ve malzemeleri...

VİŞNELİ CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Tabanı için;

2 paket burçak bisküvi

100 gr biraz fazla margarin veya tereyağı

MUHALLEBİSİ İÇİN MALZEMELER;

1 su bardağı toz şeker

5 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı nişasta

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

VİŞNELİ SOS İÇİN MALZEMELER;

2 su bardağı vişne suyu

1,5 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

VİŞNELİ CHEESECAKE YAPILIŞI

1. Öncellikle burçak bisküvimizi robottan geçirerek un hâline getirelim ve daha sonra erittiğimiz margarini üstüne döküp karıştıralım. Bisküvili harcı kalıba boşaltalım, üzerine bastırarak yerleştirelim. Kalıbı daha sonra buzdolabına alalım.

2. Diğer taraftan muhallebimizi yapmak için vanilya hariç bütün malzemeleri tencerenin içine alalım. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Muhallebiyi ocaktan alarak vanilya ekleyip tekrar karıştıralım. Muhallebiyi biraz soğutalım.

3. İlk sıcaklığı çıkan muhallebimizi bisküvili harcımızın üzerine boşaltalım ve tekrardan dolaba kaldıralım. 5-6 dakika beklemesi yeterli.

4. Vişneli sos için vanilya hariç diğer malzemeleri ocağa alalım. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Ocaktan aldığımız vişneli sosun içine vanilya ekleyip tekrar karıştıralım.

5. İlk sıcaklığı çıkan vişneli sosu muhallebinin üzerine dökelim ve bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edelim. Afiyet olsun.

VİŞNELİ CHEESECAKE TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Fırın olmadan cheesecake tarifi oldukça kolay. Burada tek dikkat edilmesi gereken püf nokta ise vişne sosu yapınca çok bekletmeden muhallebinin üzerine dökmektir. Eğer sosu çok bekletirseniz muhallebinin üstünden ayrılacaktır. Buzdolabında bekletmek tadına tat katacaktır.

VİŞNELİ CHEESECAKE SERVİS ÖNERİSİ

Cheesecake süslemesi en zevkli tatlıdır. Vişneyle veya evde bulunan meyvelerle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.