Fırında tahin helva masaların vazgeçilmezi! İşte tarifi

Balık sonrasında yenilen tatlılar arasında olan fırında tahin helva oldukça tüketiliyor. Lezzetiyle kendine hayran bırakan fırında tahin helvanın evde yapım da oldukça basit ve pratik. Birkaç püf nokta ile fırında tahin helva hazırlamak oldukça kolay. Sık sık tüketilen fırında tahin helva lezzetiyle popüler tatlılar arasında...

Fırında tahin, Çoğu kişiye sorulduğu zaman balığın yanında gidebilecek en iyi tatlının helva olduğunu söylerler! Bu doğru fakat, bu tarif bilinen bütün görüşleri değiştirecek gibi görünüyor. Hem yapımı kolay, hem de hafif bir tatlı. Sadece bazı püf noktalarını kaçırmazsanız, işte size muhteşem bir alternatif!

FIRINDA TAHİNİN MALZEMELERİ

• 300 gram tahin helvası

• Birkaç damla limon suyu

FIRINDA TAHİNİN HAZIRLANIŞI

İlk öncelikle fırında tahin helvamızı yapabilmemiz için bir adet büyükçe fırın kabı veya güvece ihtiyacımız bulunmaktadır. Fakat tercihe göre yer iken kolaylık sağlaması için porsiyonluk fırın kapları veya güveçler de kullanabilirsiniz. Tercihinize ve damak tadınıza göre çikolatalı helva da seçebilirsiniz fakat sade tahinli helva daha uygun olabilir. Öncelikle helvamızı çatal ile kolaylıkla ezebilmek amaçlı genişçe bir kabın içerisine kişi başı yaklaşık 100 ya da 150 gramlık helva ekleyin. (Kişi başı yarım pk. Margarin gibi düşünebilirsiniz.)Helvayı çatal ile ezin. Üstüne 300 gramlık helva için yarım limonun yarısı kadar limon suyu sıkabilirsiniz. Yaklaşık 10 veya 15 damla limon suyu yeterli olacaktır. limon suyu ile birlikte tahin helvasını çatalla bastırarak iyice ezmeye başlayın. Bu sırada tabii ki fırını önceden 180 dereceyle ısıtmayı unutmayın. Helva zaten oldukça yağlı olacağından dolayı ayriyeten tereyağı eklemek fazla gelecektir. Ancak tereyağının tadından hoşlanıyorsanız fazla olmamak şartıyla tadını alabileceğiniz kadar tereyağı ekleyebilirsiniz. Ki bu da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar sayılabilir. Helvanızı iyice ezdikten sonra kaplara paylaştırın. Fakat kapları ağzına kadar doldurmayın çünkü pişerken hacmi genişleyecek ve kaplardan taşacaktır. Kaplarınızı fırına koyun ve ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Helva eriyip hafifçe pembeleşmeye başladığında fırından çıkarıp servis yapmaya başlayabilirsiniz. Fakat uyanmak gerekirse fırın kabı hemen soğumayacağından dolayı kaymaması için altına peçete sererek fırında tahini servis yapmanız daha uygun olacaktır.

FIRINDA TAHİN İÇİN ÖNERİ

• Yanında kızarmış ekmek ile birlikte kolayca servis yapabilirsiniz.

• Eğer baharatlı tatlardan hoşlanıyorsanız limonla helvayı ezme sırasında yanına bir tutam tarçın da ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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