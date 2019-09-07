Yöresel lezzetler: Ankara tavası tarifi
Ankara yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan Ankara tavası sadece Ankara’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Son zamanlarda popüler olan fırında Ankara tavası her yörede merak ediliyor. Fırında Ankara tavası pratik yapımıyla da tercih ediliyor. “Fırında Ankara tavası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…
Ankara bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Ankara tavası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Fırında Ankara tavası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. İşte lezzet dolu Ankara tavası tarifi…
ANKARA TAVA MALZEMELERİ
- 750 gr iri parçalara ayrılmış dana eti (istenirse kuzu kol kullanılabilir)
- İki adet orta boy soğan
- Bir yemek kaşığı (tepeleme) salça
- Üç - dört diş sarımsak
- İki su bardağı arpa şehriye
- Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı
FIRINDA KOLAY ANKARA TAVASI TARİFİ
- İri parçalara ayrılmış dana eti yıkanır ve süzdürülür. Yayvan bir tencere kızdırılarak bir yemek kaşığı zeytinyağı konulur. Etler bu yağın içinde iki taraflı olarak kızartılır.
- Üzerine ince doğranmış soğanlar ve sarımsaklar eklenir. Soğanlar pembeleşince tane karabiber, tuz ve salça eklenir. Birkaç dakika kavrulduktan sonra etlerin üzerine su ilave edilerek etler yumuşayıncaya kadar pişirilir.
- Tereyağı tencereye konulur. Eriyince arpa şehriyeler eklenir ve karıştırılarak arpa şehriyelerin rengi dönünceye kadar kavrulur. Fırına dayanıklı bir kabın alt kısmına kavrulan şehriyeler yerleştirilir. Üzerine yumuşayan etler ilave edilir.
- Yıkanmış ve kabukları soyulmuş domatesler ve çekirdekleri çıkartılan biberler küçük küçük doğranarak etlerin üzerine serpiştirilir.
- Etlerin piştiği tencerede kalan sos yemeğin üzerine gezdirilir. Arpa şehriyelerin tam olarak pişmesi için gerekli olan sos bir su bardağı kadar olmalıdır. Yeterince sos yoksa sıcak su ile tamamlanabilir.
- Fırında Kolay Ankara Tava önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında orta bölümde üst kısımdaki domates ve biberler kızarıp arpa şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.