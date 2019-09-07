Yöresel lezzetler: Ankara tavası tarifi

Ankara bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Ankara tavası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Fırında Ankara tavası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. İşte lezzet dolu Ankara tavası tarifi…

ANKARA TAVA MALZEMELERİ

750 gr iri parçalara ayrılmış dana eti (istenirse kuzu kol kullanılabilir)

İki adet orta boy soğan

Bir yemek kaşığı (tepeleme) salça

Üç - dört diş sarımsak

İki su bardağı arpa şehriye

Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı

FIRINDA KOLAY ANKARA TAVASI TARİFİ