Firik pilavı tarifi! Hem besleyici hem doyurucu bir tarif: Firik pilavı
Firik pilavı bulgur ve nohut ile yapılan besleyici bir yemektir. Gaziantep'te oldukça meşhur olan firik pilavı tok tutar ve bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. İşte firik pilavı tarifi ve malzemeleri...
Firik pilavı tarifi "Ne yemek yapsam?" diyenler tarafından araştırılıyor. Akşam yemeğine firik pilavı yaparak sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Gaziantep'in meşhur firik pilavının yapılışını sizler için hazırladık. İşte uzun süre tok tutan, besleyici firik pilavı tarifi ve malzemeleri...
FİRİK PİLAVI MALZEMELERİ
200 gr tereyağı
300 gr kuzu kuşbaşı
3 soğan
4 su bardağı su
250 gr haşlanmış nohut
250 gr bulgur
600 gr firik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı salça
Tuz
FİRİK PİLAVININ YAPILIŞI
Firik pilavı için önce bulguru yıkayıp süzün. Firiği ayıklayın. Soğanları ince ince doğrayın.
Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip kavurun. Suyunu salıp çekince soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun.
Suyu ekleyip kaynatın. Etler hafif yumuşayınca nohut, bulgur, firik, karabiber, kırmızıbiber ve salçayı ilave edip iyice karıştırarak pişirin. Ateşten alıp 10-12 dakika dinlendirin. Firik pilavı hazır. Sıcak olarak servis yapın.