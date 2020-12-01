Firik pilavı tarifi! Hem besleyici hem doyurucu bir tarif: Firik pilavı

Firik pilavı tarifi "Ne yemek yapsam?" diyenler tarafından araştırılıyor. Akşam yemeğine firik pilavı yaparak sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Gaziantep'in meşhur firik pilavının yapılışını sizler için hazırladık. İşte uzun süre tok tutan, besleyici firik pilavı tarifi ve malzemeleri...



FİRİK PİLAVI MALZEMELERİ

200 gr tereyağı

300 gr kuzu kuşbaşı

3 soğan

4 su bardağı su

250 gr haşlanmış nohut

250 gr bulgur

600 gr firik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı salça

Tuz

FİRİK PİLAVININ YAPILIŞI

Firik pilavı için önce bulguru yıkayıp süzün. Firiği ayıklayın. Soğanları ince ince doğrayın.

Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip kavurun. Suyunu salıp çekince soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun.

Suyu ekleyip kaynatın. Etler hafif yumuşayınca nohut, bulgur, firik, karabiber, kırmızıbiber ve salçayı ilave edip iyice karıştırarak pişirin. Ateşten alıp 10-12 dakika dinlendirin. Firik pilavı hazır. Sıcak olarak servis yapın.