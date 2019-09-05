Damakları şenlendiren fındıklı yufka tatlısı tarifi

Fındıklı yufka tatlısı, Giresun bölgesinde sıkça tercih edilse bile ülkenin farklı yerlerinde de ilgi görüyor. Kolay ve pratik yapımıyla dikkat çeken fındıklı yufka tatlısı nasıl yapılır merak ediliyor.

FINDIKLI YUFKA TATLISI TARIFI

MALZEMELER

2 yufka

1 su bardağı kavrulmuş fındık içi

50 gr tereyağı veya margarin

1 su bardağı süt

ŞERBET İÇİN:

1 su bardağı su

1 su bardağı tozşeker

Limon suyu

YAPILIŞI

1. Fındıkları robota alıp çekin veya havanda ezin. Yayvan bir tavayı yağlayın. Bir yufkayı parçalara bölüp sütle ıslatın ve tavaya yerleştirin. Üzerine çekilmiş fındığın yarısını serpin. Kalan yufkayı da parçalar halinde sütle ıslatıp üzerine yerleştirin. Kalan sütü üzerine gezdirin.

2. Tavayı kısık ateşe alıp yufkaların kenarlarına birkaç parça margarin ekleyin. Kapağı kapalı olarak 5-6 dakika pişirin. Spatula ile altını kontrol edin ve tavayı sallayın. Altı kızarınca ters çevirip diğer tarafını kızarana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın.

3. Şerbet için; su ve şekeri kaynatın. Birkaç damla limon suyu ekleyip ılınmaya bırakın. Ilık şerbeti ılık yufkanın üzerine gezdirerek dökün. Şerbeti çekince üzerine kalan çekilmiş fındığı serpip servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.