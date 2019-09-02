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Sıcacık fındıklı un helvası tarifi

Sıcacık fındıklı un helvası tarifi

Sofralar da lezzetiyle büyüleyen damaklarda harika tat bırakan Fındıklı un helvası nasıl yapılır merak ediliyor. “Fındıklı un helvası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…

Fındıklı un helvası, geçmişimizden günümüze gelen enfes helva çeşitlerinin içinde en güzellerinden biridir. Helva çeşitleri arasında en fazla sevilen fındıklı un helvası nasıl yapılır merak ediliyor.

MALZEMELER

  • 250 g tereyağı
  • 2 su bardağı beyaz un

ŞERBETİ İÇİN

  • 2.5 su bardağı toz şeker
  • 2.5 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

ÜZERİ İÇİN

  • Fındık

FINDIKLI UN HELVASI NASIL YAPILIR

Şerbeti için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ilave edip rengi dönünceye kadar karıştırarak kavurun. Un altın sarısı rengini aldığında altını kısıp şerbeti ilave edin ve helva koyulaşıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kapağı kapalı olarak helva ılınıncaya kadar dinlendirin. Ilınan helvayı bir kalıp yardımıyla şekillendirerek servis tabağına alın. Üzerini fındık ile süsleyerek servis yapın.

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