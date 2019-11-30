Fesleğen 10 hastalığa şifa etkisi yapıyor!
Fesleğenin faydaları yakından takip ediliyor. Birden çok sağlık probleminde şifa etkisi olan fesleğen eskiye oranla daha çok tüketiliyor. Fesleğen hem taze, hem de kurutularak kullanılıp, pişirilerek ya da çiğ yenilen yemeklerde yaygın olarak tüketilir.
Fesleğenin faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fesleğen tüketenler sağlığa katkısı çok olduğu bilinen fesleğenin şifa etkilerini sorguluyor. Fesleğenin birden çok önemli faydası bulunuyor. Kanserden kardiyovasküler sağlığa kadar geniş yelpazede doğal faydası olan fesleğenin yararlarını sizler için derledik. İşte fesleğenin sağlığa 10 faydası...
KANSERE KARŞI KORUMA
Fesleğenin birçok kanser türünün oluşumunu engelleyici etkisi olduğu biliniyor. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde hücreleri hasardan korur. Bu sayede cilt kanseri, meme kanseri, ağız kanseri gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlıyor.
ATEŞ DÜŞÜRÜR
Fesleğenin insan vücüduna antibiyotik etkisi bulunuyor. Bakterilerden ve enfeksiyonlardan vücudu koruyan fesleğen, enfeksiyonlar ve soğuk havadan meydana gelen ateşi düşürmek için fayda sağlar. Halk dilinde mikrop öldürücü olarak da biliniyor.
SOLUNUM YOLUNA İYİ GELİR
Fesleğen ferahlatıcı kokusu ile solunum yolu tıkanıklığının rahatlamasını sağlıyor. Akut ve bronşit dahil olmak üzere hemen hemen her çeşit solunum bozukluklarını tedavi etmede oldukça etkilidir. Öksürüğü ve baş dönmesini keser.
KARDİYOVASKÜLER SAĞLIĞI
Fesleğenin sağlığa olan faydalarından biri de kalp sağlığına yarar sağlıyor olmasıdır. Kan damarları ve kasların gevşemesini sağlayan fesleğen kalp spazmları riskini azaltır. Kalbi koruduğu gibi kolesterol seviyelerini düşürmek için de size faydalı olacaktır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Fesleğen bağışıklığı artırmak için oldukça faydalıdır. Taze fesleğen tüketimi etkili bir bağışıklık sistemi destekçisidir. Balgam, gaz ve idrar söktürücüdür.
DİYABETE İYİ GELİR
Fesleğen insan vücudunda kan düşürücü etkiye sahiptir. Diyabet tedavisi için de alternatif bir bitkidir.
BEYİN SAĞLIĞI
Fesleğen kökünün özünden elde edilen madde, anti stres ve mental uyarıcı şeklinde aktivite göstermektedir. Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.
BÖBREK TAŞLARINI ÖNLER
Fesleğen bitkisinin yaprakları böbrekler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Fesleğen böbrek taşlarının arkasındaki neden olan ürik asit seviyesinin azaltılması için oldukça faydalıdır.
CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI
Fesleğenin güzelliğe birçok faydası bulunmaktadır. Sağlıklı bir cilt ve parlayan saçlar için oldukça etkili organik bir çözümdür. Cilt hastalıklarının oluşumunu önlemektedir.