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11 Aralık 2020 Cuma 14:17 | Son Güncelleme:

Ferah salonlar ve evler için minimal dekorasyon fikirleri

Ferah salonlar ve evler için minimal dekorasyon fikirleri
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA

Minimal dekorasyon son yıllarda oldukça popüler oldu. Peki, minimalist yaşam nedir? Minimal dekorasyonla ev düzeni nasıl olur? Minimal dekorasyon "Az eşya, rahat yaşam" gibi algılansa da kendi içinde keşif dünyası havasını veren dekorasyon örneklerini sizler için bir araya getirdik.

Minimal dekorasyon evlerde uzun zaman geçirdiğimiz şu günlerde oldukça popüler oldu. Az eşyanın getirdiği hafiflik ve ihtiyaç olmayan ürünleri farklı şekillerde değerlendirme fikri hem tasarım gözünü hem de yaşam alanını değiştirdi. Peki, minimal dekorasyonla ev düzeni nasıl olur?

Bu yıl bahçe ve balkonlarda salon havası düzeni çok tercih edildi. Hem evdeki alanlar açıldı hem de dış mekanlara alışılmadık düzen geldi.

Minimal dekorasyonun temelinde tabi ki satın alma hevesini bir kenara bırakarak aslında kullanılması gereken şeye yer açılması düşüncesi var.

Dünya düzeni artık çok hızlı değişmekle birlikte fazla tüketim yerine az sayıda ve organik yaşamayı vurguluyor. Bu nedenle fazla fazla almak yerine, az sayıda ve organik olanlarla sağlıklı mekânlar oluşturabilirsiniz.

El yapımı yaratıcılığınızı kullanabilir ve evde bütüncül dekorasyon havası estirebilirsiniz.

Bazen tek bir parça evin tamamında ruhunuzu değiştirebilir, hem zamanda hem de kendinizde hafiflik hissedebilirsiniz.

Boşluklu raflar, az eşyalı köşeler ve daha ferah evler için yeni eşya almak yerine elinizdekleri doğru değerlendirmenin yollarını keşfedin.

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