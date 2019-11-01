Fenomen dizi Bücür Cadı'nın Zeliş karakterini görenler tanıyamıyor
1999 yılında yayınlanan fenomen dizi Bücür Cadı'da oynadığı Zeliş karakteri ile hafızalarda yer edinen Merve Erdoğan'ın şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Yıllar sonra son halini görenler inanamıyor. Merve Erdoğan'ın son hali haberimizin devamında...
90'lı yılların efsane dizisi Bücür Cadı, 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş, Türk izleyicisini ekranlara kilitlemişti.
Yalnızca burnunu oynatarak her işin üstesinden geliyordu küçük Zeliş... Annesinin iş yerine gidip türlü yardımda bulunuyor, minik burnundaki maharetle kendine hayran bırakıyordu.
Peki, Şehriye'nin biricik kızı Zeliş'e hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?
İşte Merve Erdoğan'ın son hali...
1991 yılında Niğde'de doğan Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun oldu.
Bücür Cadı dizisinde başrol oyuncusu olarak ilk kez ekran karşısına çıkan Erdoğan, diziden sonra tiyatro eğitimine ağırlık verdi.