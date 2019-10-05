Felçli hastalar için inanılmaz teknoloji: Beyin gücüyle yürüyebilecekler!

ABD'de tamamen felçli bir hastanın, geliştirilen teknolojiyle beyin ile kaslar arasında sinirsel iletişimi sağlayan sinyal sayesinde düşündüklerini uygulayabilmesi sağlandı. Kendi başına yemek yiyebilen hasta, 8 yıl sonra ilk kez hareket etti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland şehrinde bulunan Case Western Reserve Üniversitesi bilim insanları geliştirdikleri teknolojiyle 8 yıldır boynundan aşağısı felç olan bir hastanın düşünce yoluyla kolunu oynatmasını sağladı.

8 yıl önce geçirdiği bisiklet kazası sonucu felç kalan ve boynundan aşağısı tutmayan 56 yaşındaki Bill Kochevar'ın beyninin hareket merkezlerine toplamda 96 elektrot içeren aspirin büyüklüğünde iki sensör yerleştirildi. Bu sensörler yardımıyla beyinden gelen sinyaller bilgisayara iletildi ve bilgisayar omuz dirsek kol ve bilek kaslarına elektrotlar yardımıyla uyardı. Bu sayede Kochevar, kendi başına bir bardak suyu rahatlıkla içti ve patates püresi yedi.

Temel olarak beynin düşündüğü şeyin bilgisayara iletimi ve bilgisayarın kaslara emir vermesi olarak adlandırılabilecek teknolojiye “BrainGate” adını veren araştırmacılar, felçli hastaların işlevini yitiren kas ve sinirlerin elektriksel uyarımını yeniden sağlanabileceğini gösterdi.

The Guardian gazetesine konuşan Kochevar, teknolojinin düşündüğünden daha iyi olduğunu, 8 yıldır hareket edemeyen biri olarak hareket etmenin muhteşeme bir his olduğunu ve bunu gerçekten zorlanmadan yaptığını söyledi.