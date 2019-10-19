Fazla kilolardan kurtulmanın 6 yolu!

Fazla kilo bulaşıcı bir hastalık gibi her geçen gün daha geniş kitlelere dağılarak artıyor. Fazla kilodan kurtulmak, sağlıklı vücut ağırlığını yakalamak ve korumak akıllıca ve sağlık getirisi yüksek bir başarı. Kilo yönetiminde başarı sağlamak için öncelikle farkında olmalı, doğru bilgiler öğrenmeli ve hayatımıza adapte etmelisiniz.

İŞLEVSEL BESLENİN

Vücudunuz için gerekli ve sağlıklı yiyecekleri göz önüne alarak beslenmelisiniz. ‘Yiyecekleri ne zaman, ne kadar ve ne şekilde yersem vücuduma daha faydalı olur?’ sorularının cevabını hayata geçirmelisiniz.

FAZLA HAREKET EDİN

Yaşam ve iş konforumuz arttıkça, yaşımız ilerledikçe hareketlerimiz azalıyor. Bunun farkında olup daha hareketli aktiviteler ve hobiler edinmelisiniz. Sağlıklı sıvılar tüketin: Su çok önemli, en sağlıklı sıvı su. Her gün 2- 3 litre su içmeyi değişmez alışkanlığınız haline getirmelisiniz.

FAZLA KİLONUZU BİR AN ÖNCE VERİN

Kilo vermeye karar verdiğinizde gözü kapalı olarak sadece hedefe odaklanıp boş bir acele peşinde koşmamalısınız. Tabii ki hızlı kilo verin ancak bedeninizin vitamin, mineral ihtiyaçlarını göz ardı etmeden. Ve unutmayın ki en sağlıklı ve yararlı vitamin ve mineral ihtiyacımızı, her gün düzenli olarak besinlerin içinden sağlayabiliriz.

FAZLA KİLONUZUN OLUŞTURDUĞU SAĞLIK PROBLEMLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN.

Vücudunuzda yağ kütlesi arttıkça sağlığımızın aleyhine birçok metabolik değişiklikler olur. İnsülin direnci artar, hareketleriniz zorlaşır, uyku kaliteniz azalır, iştah kontrolü zorlaşır, hayat enerjiniz düşer ve birçok hayatı zorlaştıran sonuçlar. Kilo verme sürecinde adım adım bu problemlerin yok olduğunu görürsünüz.

YETERLİ UYUYUN

Uykusuzluk vücudumuzda süregelen hormon ve enzim sistemine etki ederek kolay kilo almanıza sebep olur.

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