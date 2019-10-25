Fasulye yaprağında ekşili köfte nasıl yapılır?

Fasulye yaprağında ekşili köfte, oldukça lezzetli bir yemek olduğundan dolayı sık sık yapmak isteyeceğiniz bir tarif haline gelecek. Sevdikleriniz ve dostlarınıza verdiğiniz ziyafetlerde bu yemeği yapabilir ve misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. Fasulye yaprağında ekşili köfte vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasına girecektir. Fasulye yaprağında ekşili köfte içerdiği malzemeler nedeniyle oldukça doyurucu ve besleyici özelliğe sahip bir yemek olma özelliği göstermektedir.

FASULYE YAPRAĞINDA EKŞİLİ KÖFTE (MALATYA) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr yarma (buğday)

• 200 gr taze fasulye yaprağı

• 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

• 1 kg yoğurt

• 500 gr soğan

• 250 gr taze fasulye

• 75 gr tereyağı

• 2 çorba kaşığı erik ekşisi

• 1 tatlı kaşığı tozşeker

• 2 çorba kaşığı un

FASULYE YAPRAĞINDA EKŞİLİ KÖFTE (MALATYA) NASIL YAPILIR?

Bazı yemek tarifleri fazlaca zaman ve emek ister. Bu da onlardan biri...

Yarmayı bir gece öncesinden şişmesi için suda bekletin. Geniş bir tencereye alıp üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin ve yarmalar iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp tuz ilave ederek çok fazla sert olmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru fasulye yapraklarının kenarına yerleştirerek uç kısımları açık kalacak şekilde sarın. Tencereye dizip üzerine haşlanmış kurufasulyeleri serpiştirin. Üzerine porselen bir tabakla kapatın. Bir su bardağı su ilave edip kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Ocaktan alıp suyunu süzün ve sarmalara soğuk su gezdirerek soğutun. Tekrar tencereye alın.

Un, şeker, soğuk su ile inceltilmiş yoğurt ve erik ekşisini sos tenceresin de karıştırın. Bir taşım kaynatıp sarma köftelerin üzerine gezdirerek dökün. 5 dakika daha bu sosla pişirin. Son olarak kavrulmuş soğanı ilave edin. Servis tabağına alın. İsteğe göre cacık ya da ayranla sıcak servis edebilirsiniz.