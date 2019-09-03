Görünümünüzü farklılaştıracak 4 stil önerisi

Size her sabah en az 20 dakika vakit kazandıracak 4 farklı stil önerisi ile karşınızdayız.

CEKETLERE KEMERLER KANKA OLSUN

Kurumsal bir ortamda çalışıyorsanız ya da tarzınızı ceketler ile tamamlıyorsanız, hareket katmak için fiziğiniz ile orantılı ince ya da kalın bir kemer kullanmanız faydalı olacaktır.

TOPUKLU AYAKKABILARA YER AÇIN

Gündüzden geceye dönen kombinler ile tüm günü cepten çıkarabilirsiniz. Bunun en pratik yolu topuklu ayakkabı giymekten geçiyor. Zira yüksekliğinin dozu önemli çünkü gün içerisinde ayak sağlığınızı da unutmamalısınız. Her şeye rağmen topuklunun gücünü azımsamayın!

ÇANTANIZI KÜÇÜLTÜN

Küçük çanta kullanımı her zaman büyük çantaya oranla şık durur. Bütün gün ağır ve büyük çantalar yerine içine cüzdan, anahtar ve telefon sığacak büyüklükteki minimal çantalar sizi geceye dek taşıyabilir.

ESKİ KURDELELERİ DEĞERLENDİRİN

Gelen hediyelerin kurdelelerini çöpe atmamanızı tavsiye ederiz. Kurdeleleri ayak ya da el bileğinize takabilir, çanta sapına dolayabilir yahut da kolye zincirlerinize sarabilirsiniz.