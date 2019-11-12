Farkında olmadan günde kaç kalori veriyoruz? İşte adım adım yakılan kaloriler

Daily Mail’in haberine göre İngiltere'deki Wren Kitchen firmasının yeni araştırması, evde ve evin etrafında temizlik yapmanın kalorileri yakmanıza yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın İstatistikleri aynı zamanda sadece kırk dakikalık ev temizliğinin kaloriyi nasıl yakabileceğini detaylandırıyor.

GÜNLÜK

Küçük çocuk taşımak: 108 dakikası 259 kalori.

Çocuk bakımı (ayakta durmak, giydirmek, yıkamak, beslemek): 102 dakikası 245 kalori.

Yemek pişirmek: 43 dakikada 52 kalori.

Yatak toplamak: 20 dakikada 25 kalori.

Eşyaların yerini değiştirmek: 25 dakikada 240 kalori.

Kıyafetleri toplamak: 27 dakikada 41 kalori.

Evi toplamak: 26 dakikada 63 kalori.

Masa kurmak: 25 dakikada 46 kalori.

Çocuklarla oynamak: 50 dakikada 174 kalori.

Çocukları gezmeye çıkarmak: 102 dakikada 184 kalori.

HAFTALIK

Evi süpürmek: 132 dakikası 387 kalori.

Yerleri paspaslamak: 138 dakikası 377 kalori.

Market alışverişini yerleştirmek: 107 dakikası 227 kalori.

Ütü yapmak: 92 dakikası 221 kalori.

Çamaşırlarla uğraşmak: 107 dakikada 202 kalori.

Gıda alışverişi: 71 dakikada 239 kalori.