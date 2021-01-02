Falafel köfte tarifi! Falafel köftesinin püf noktası

Falafel tarifi zengin içeriği ve güzel sunumuyla sofralarda iştah kabartıyor. İster ara öğün olarak ister ara sıcak olarak tüketebileceğiniz falafel köftesi evde bulunan basit malzemelerle yapılıyor. Servisi de kolay olan falafelin püf noktası ise nohutların bir gün önceden suda bekletilmesidir. İşte "Falafel nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve falafel köfte tarifi...



FALAFEL KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELER



2 su bardağı haşlanmış nohut(İsteğe göre 2 katı malzeme ile de yapılabilir)

2 diş sarımsak

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

Kimyon, karabiber ve istenen baharatlar

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

FALAFEL TARİFİ YAPILIŞI



Falafel köftesi için önce nohutlar haşlayın. Ardından nohutu rondodan geçirin. İçine soğanı, sarımsağı ve maydanozları da ekleyin ve rondodan geçirin.

Karışımı bir kaba alın. Yumurtayı ilave edin ve yoğurun. Unu, karbonatı, baharatları ve tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun.

Biraz buzdolabında bekletin. Köfte büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Uygun bir tavada kızgın sıvı yağ ile kızartın. İsteyenler üzerine sarımsaklı domates veya sarımsaklı yoğurt sosu yapabilir. Afiyet olsun...