Orta Doğu'nun özgün mutfağından: Falafel köftesi tarifi
Son zamanlarda popülerliğini arttıran falafel köftenin yapımı merak ediliyor. Nohutla bütünleşen ve en lezzetli şekilde ortaya çıkan falafel köfte birçok kişi tarafından seviliyor. “Falafel köfte nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…
Hazırlaması pratik olan falafel köfte sık sık tercih ediliyor. Bir kere tadına bakanın vazgeçemediği bir lezzet olan falafel köfte son zamanlarda ülkemizde oldukça popüler. Yarışma programıyla birlikte ünlenen falafel köfte ev hanımlarının gözdesi oldu.
MALZEMELER
- 2 su bardağı nohut
- 1 adet yumurta
- 1 çorba kaşığı susam
- Yarım demet maydanoz
- 3-4 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- Bir buçuk su bardağı galeta unu
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber
KIZARTMAK İÇİN:
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
SERVİS İÇİN:
- Maydanoz
- Domates
YAPILIŞI
Nohutu 1 gece önceden ıslatıp, ertesi gün düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, yumurta ve susamla birlikte mutfak robotunda püre haline getirin. Maydanozu ince kıyıp içine ekleyin. Rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta unu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip iyice yoğurun. 8 adet büyük köfte yapın. Izgara veya yağsız yapışmaz yüzeyli tavada 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile her iki yüzünü 4 dakika pişirin. Maydanoz ve domatesle süsleyerek servis yapın.
TAHİN SOS YAPILIŞI İÇİN:
Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.
PÜF NOKTASI
Falafelleri farklı bir şekilde sunmak için, nohut hamurundan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak, iri misket şekli verebilirsiniz.
PİŞİRME ÖNERİSİ
Arzuya göre ıslatılmış nohutları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra da falafel hazırlayabilirsiniz.
SERVİS ÖNERİSİ
Kızarmış falafelleri; taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.