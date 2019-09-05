Orta Doğu'nun özgün mutfağından: Falafel köftesi tarifi

Hazırlaması pratik olan falafel köfte sık sık tercih ediliyor. Bir kere tadına bakanın vazgeçemediği bir lezzet olan falafel köfte son zamanlarda ülkemizde oldukça popüler. Yarışma programıyla birlikte ünlenen falafel köfte ev hanımlarının gözdesi oldu.

MALZEMELER

2 su bardağı nohut

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı susam

Yarım demet maydanoz

3-4 diş sarımsak

1 adet soğan

Bir buçuk su bardağı galeta unu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

SERVİS İÇİN:

Maydanoz

Domates

YAPILIŞI

Nohutu 1 gece önceden ıslatıp, ertesi gün düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, yumurta ve susamla birlikte mutfak robotunda püre haline getirin. Maydanozu ince kıyıp içine ekleyin. Rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta unu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip iyice yoğurun. 8 adet büyük köfte yapın. Izgara veya yağsız yapışmaz yüzeyli tavada 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile her iki yüzünü 4 dakika pişirin. Maydanoz ve domatesle süsleyerek servis yapın.

TAHİN SOS YAPILIŞI İÇİN:

Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI

Falafelleri farklı bir şekilde sunmak için, nohut hamurundan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak, iri misket şekli verebilirsiniz.

PİŞİRME ÖNERİSİ

Arzuya göre ıslatılmış nohutları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra da falafel hazırlayabilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ

Kızarmış falafelleri; taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.