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  3. Evlilik teklifinde görülmemiş sürpriz! Çalı kılığına girdi

Evlilik teklifinde görülmemiş sürpriz! Çalı kılığına girdi

Evlilik teklifinde görülmemiş sürpriz! Çalı kılığına girdi

ABD Wisconsin'de evlilik teklifi anında oldukça ilginç görüntüler paylaşıldı. Kız kardeşi Rachel'in evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine Merkel isimli kadın o anı kaçırmamak için çılgın bir yola başvurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları o kare kısa sürede dünya genelinde konuşulmaya başlandı.

ABD Wisconsin'de yaşayan Therese Merkel isimli bir kadın, kız kardeşi Rachel'in evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine 'o anları kaçırmamak için' ilginç bir yönteme başvurdu. 

Kız kardeşi Rachel'a erkek arkadaşı Andrew Philibeck tarafından evlilik teklifi yapılacağını öğrenen Therese, çalı kostümü giyerek teklifin yapılacağı yerde saklanmaya başladı. 

Bir fotoğrafçı tarafından çalı kılığındaki görüntüleri kaydedilen kadın, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından da paylaştı. 

Merkel, paylaşımında "Kız kardeşim nişanlandı ve ben de o anı yakalamak için çalı kılığına girdim. Bir yıldır ayrıyız, hayatlarımız neden bu kadar farklı?" ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Merkel, planı müstakbel eniştesiyle birlikte yaptıklarını açıkladı ancak 'Romantizmi bozma ihtimali olduğu için biraz endişeli olduğunu' söyledi.

Merkel'in evlilik teklifi alan kardeşi Rachel ise, "Kız kardeşimin Andrew'in yanında yuvarlanması muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Merkel'in Twitter'da paylaştığı fotoğraflar ise 100 binden fazla beğeni aldı.

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