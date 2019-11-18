Evlilik teklifinde bulundu! Tüm borçları silindi

Fast Food restoranında evlilik teklifi yapan adam bu fotoğrafla dalga konusu olunca sosyal medyada viral oldu.

Gazeteci evlilik teklifiyle ilgili bir de Twitter'den gönderi paylaşmıştı.

Anele isimli Twitter kullanıcısı attığı mesaj: SA (Güney Afrikalı) adam o kadar fakir ki KFC'de evlenme teklif ediyor. Kesinlikle klas bir hareket değil, yani kim KFC’de evlenme teklif eder ki?”Gazetecinin attığı bu twite tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Anele, hesabını da kilitledi.

Teklifin yapıldığı KFC restoranı, videoyu paylaşarak bu çifti bulmak için videoyu çeken kişiden yardım istedi

KFC tweet’inde şunları yazdı: “Lütfen bu güzel çifti bulmamıza yardım edin, onlara yardımımız dokunursa ne mutlu bize. Herhangi bir ipucunu özel mesajla bize iletirseniz sizin için de parmak ısırtan bir sürprizimiz olabilir. Vaal insanları lütfen bize yardım edin. Biz aşka aşığız”

Puma,Audi,Mcdonald's,Huawei,Audi gibi markalar da çifte yardım etmek istediklerini belirtti.