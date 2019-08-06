Evlenmeden önce sorulması gereken 8 soru!

EVLİLİĞE HAZIR OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Aradığınız aşkı nihayet buldunuz birbirinizi çok seviyorsunuz veya mantığınız bu ilişkiyi onaylıyor ve artık partneriniz bu işi ciddiyete dökmek istiyor. Aklınızda birçok soru işaretleri evliliğe hazır mısınız? İyi bir evlilik için neler yapmalıyız? Partneriniz bu evlilik için uygun kişi mi?

PARTNERİNİZLE BİR ÖMÜR GEÇİRMEK İSTİYOR MUSUNUZ?

Uzun yıllar birliktesiniz birbirinize büyük bir tutkuyla bağlısınız. Birlikte yemekler yiyip birlikte eğleniyorsunuz. Onsuz zaman geçirmek bile istemiyorsunuz. Aslında evliliğe dair birçok şeyi birlikte yapıyorsunuz. Geriye tek şey aynı evi bir ömür aynı kişi ile geçirmenin iyi yanlarını ve kötü yanlarını sıralamak bunun için kâğıt ve kaleme ihtiyaç duyabilirsiniz. Artı yönler galip gelirse partnerinizle iyi bir evli çift olabilirsiniz. Peki eksi yönler galip gelirse bu kararı tekrar gözden geçirebilirsiniz.

BÜTÜN ZORLUKLARA BİRLİKTE GÖĞÜS GEREBİLİR MİSİNİZ?

Hayat bu sürprizlerle dolu ve en mutlu olduğunuz anda bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu sizin de başınıza gelmiş olabilir partnerinizde önemli olan yaşadığınız bu sıkıntıyı bir bütün olarak görüp bu zorluğu birlikte aşabilmek. İyi günde kötü günde lafının tam karşılığını alabilmektir. Zorluklar birlikte aşınca kolaylaşır ve eğer bunu aşacak güçte bir ilişkiye sahipseniz artı olarak değerlendirebilirsiniz.

BİRBİRİNİZE YETERİNCE AŞIK MISINIZ?

Oturup sağlıklı karar verme zamanı bu yaşadığınız muhteşem duygu geçici bir heves mi yoksa gerçekten aşık mısınız? Bu sorunun cevabı kalbiniz ve mantığınız birleştirdiğiniz anda yolunu bulmuş olacaktır. Buna bağlı olarak bu yaşadığınız aşksa eğer evlilikle taçlandırabilirsiniz bir artı da buradan ekleyebilir ya da eksiyle yola devam edebilirsiniz.

İLİŞKİNİZDE EMPATİ KURABİLİYOR MUSUNUZ?

İkili ilişkilerde belki de en önemli nokta çiftler arasındaki empatidir. Bu yolla, karşı tarafın yaşadığı size göre ufak bir sorun partneriniz için büyük bir sorun olabilir bunu karşılıklı empati ile halledip anlayışlı ve bencillikten kurtulmuş sağlam bir ilişki temeli kurmuş olabilirsiniz. Bununla birlikte sağlam bir evliliğin temelini de atmış olabilirsiniz.

İLİŞKİNİZDE KARŞILIKLI GÜVEN HAKİM Mİ?

Sağlam bir ilişki için karşılıklı güven önemlidir. Evlilik de bu güvenin etrafında büyür ve gelişir. Karşılıklı güven mutlu evliliğin temellerinden biridir. Temel ne kadar sağlamsa evliliğiniz de o kadar sağlam olabilir.

HAYALLERİNİZİN GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞ HALİ Mİ?

Hepimizin hayallerinde yatan beyaz atlı prens veya iyi bir eş profili vardır. Peki, hayatınızı paylaşmak istediğiniz kişi bu hayallerin tam olarak neresinde? Hayallerinizde yaşattığınız mutluluğu partnerinizle yaşayacağınızı düşünüyorsanız tam da beyaz atlı prensinizi bulmuş olabilirsiniz ya da gelmesi için biraz daha vaktiniz olabilir.

BU EVLİLİKTE MUTLU OLABİLİR MİYİM?

Her şeyi gözden geçirdiniz doğrusuyla yanlışıyla bir karara bağlama vakti. Artılarınız eksileriniz hangisi ağır basıyorsa aşık olduğunuz ya da mantığınıza uyan bu ilişkiyi evliliğe götürüp götürmemek de sizin elinizdedir. Bir ömür birlikte yaşlanacağınız mutlu bir evliliğe ışık yakabilir ya da mutsuz olabileceğinizi düşündüğünüz evlilikten uzak durabilirsiniz. Karar sizin.