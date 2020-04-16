Evdeki malzemelerle yapılabilecek 5 doğal maske tarifi

Evdeki malzemelerle yapılabilecek doğal maske tarifleri merak ediliyor. Bal ve yumurta, aleo vera, kabak gibi birçok malzemeden doğal maske yapılabiliyor. Özellikle mucizevi bitki olan aloe vera cilde çok iyi geliyor.

Alem Dergisi’nde Dr. Yasemin Savaş kuru ciltleri onarmanın yanı sıra estetik problemlerine de iyi gelecek maske tariflerini paylaştı. İşte cildinize iyi gelen 5 doğal maske tarifi…

BAL VE YUMURTA MASKESİ

Yumurta cildinizdeki kiri temizlemeye ve gözaltı torbalarını azaltmaya yardımcı olur. Bal ise antioksidan bakımından zengin olmasıyla muazzam bir sıkılaştırıcı görevi görür. Bir yumurta sarısı ve bir çay kaşığı balı pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza yayarak sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve bol suyla yıkayın.

ALEO VERA VE SALATALIK MASKESİ

Bir adet salatalığı soyun ve blender'a atın. İçine iki yemek kaşığı aleo vera jelini ekleyip koyu bir kıvam alana kadar çekin. Yüzünüze karışımı sürün ve 30 dakika bekletin. Maskeyi soğuk suyla cildinizden arındırın.

KABAK MASKESİ

Pişirilmiş ve ezilmiş kabaktan iki çorba kaşığı alın ve iyice karıştırıldıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı zeytinyağı veya badem yağı karıştırın. Elde edilen karışımı yüzünüze sürün. 20 dakika sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

KURU SAÇLAR İÇİN MASKE

Bir adet avokadoyu soyun ve posasını çıkarın. İşlemi kolaylaştırmak için ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Posayı bir kaseye koyun. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir adet yumurta sarısı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın. Bu macunu saçınıza, özellikle de uçlarına uygulayın. Birkaç dakika bekletin ardından bol suyla durulayın. Sonrasında saçınızı her zamanki gibi yıkayın.

NEMLENDİRİCİ EL MASKESİ

Bir su bardağı suyu ısıtın ve geniş bir kaba alın. Ilık suda ellerinizi 15 dakika kadar bekleterek yumuşamasını sağlayın. Elleriniz yumuşamışken aynı kaba bir tatlı kaşığı bal ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek 10 dakika daha ellerinizi bu karışımın içinde tutun. Daha sonra ellerinizi durulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir-iki kez uygulayarak ellerinizi koruyabilirsiniz.