Pratik lezzetlerde bugün: Ev yapımı ziron tarifi

Evde yapımı kolay olması sebebiyle sıkça tercih edilen ziron son zamanlarda oldukça popüler bir yemek haline geldi. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu’da çok sık tüketiliyor. Deneyenleri lezzetiyle kendine hayran bırakan ziron evde nasıl yapılır merak ediliyor. “Evde ziron nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

HAZIR YUFKADAN SİRON MALZEMELERİ

İki adet yufka

Yarım kg yoğurt

Üç - dört diş sarımsak

İki yemek kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı sıvıyağ

İki yemek kaşığı domates veya tatlı biber salçası

HAZIR YUFKADAN SİRON TARİFİ - KOLAY SİRON TARİFİ HAZIRLANIŞI

Siron Nasıl Hazırlanır? Kurutulmuş siron nasıl yapılır? Yufka düz bir zemine serilir. Boş olarak rulo şeklinde sarılır. Sarma muamelesi sıkı şekilde yapılmalıdır. Rulo iki - üç santim uzunluğunda parçalara bölünür. Kesilen her bir parça uygun büyüklükte bir kaba dik olarak yan yana gelecek şekilde yerleştirilir.

Bir yemek kaşığı tereyağı eritilir ve üzerine sıvıyağ eklenerek elde edilen karışım yufkaların üzerine gezdirilir.

Ziron nasıl pişirilir? Siron nasıl pişer? Yufkalar 180 derecede önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşene kadar kızartılır.

Ziron sosu tarifi, ziron ıslatma nasıldır? Ziron nasıl ıslatılır? Yoğurt ince doğranan sarımsaklarla karıştırılarak fırından çıkarılan yufkaların üzerine dökülür. Kapalı ancak sıcak olan fırının içerisine konularak yufkaların yoğurdu çekmesi beklenir.

Bir yemek kaşığı tereyağında bir yemek kaşığı salça kızdırılarak fırından çıkarılan sironların üzerine gezdirilir. Sıcak olarak servis edilir.

ZİRON TARİFİ, ZİRON YAPILIŞI İLE ALAKALI DİĞER HUSUSLAR

Fırınlanıp kurutulan sironlar gerektiğinde kullanılmak üzere bez torbalarda saklanabilirler.

Siron nerenin yemeğidir? Siron nereye aittir? Gümüşhane mantısı olarak da anılan siron Bayburt’ta ziron olarak ifade edilir. Ziron Bayburt yemek tariflerinde en çok bilinenlerindendir. Gürcistan, Artvin ve Sakarya’da silor veya silori, Elazığ’da sırın yemeği olarak da adlandırılan mantı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun değişik yörelerinde ramazan ayı iftar sofralarında yer alır. Siron çeşitleri, siron tarifleri çoktur. Etli, kıymalı, tavuklu, patatesli ve cevizli gibi değişik yapılış şekilleri vardır.

Hamur açarak veya yufkadan ev yapımı ziron hazırlanmak istenmezse bazı market, yufkacı ve fırınlardan hazır sironlar temin edilebilir.

Ziron ne demek TDK'da yer almaz.

SİRON (SİLOR, ZİRON) TATLISI

Sironlardan siron (silor, ziron) tatlısı da yapılabilir. Bunun için ikinci aşamada elde edilen sironların üzerine iki bardak su, bir buçuk bardak şeker ile yapılan ılık şerbet gezdirilir. Üzerine bir su bardağı kadar ceviz veya kavrulmuş öğütülmüş fındık konulur. Ilık veya soğuk olarak servis edilir.