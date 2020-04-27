Evde yürüyüş olur mu? Evde egzersiz nasıl yapılır?
Uzmanlar evde hareketsiz olmama konusunda uyarıyor. Peki, dışarı çıkmanın zor olduğu şu günlerde evde nasıl egzersiz yapılır? Evde yürüyüş olur mu? Hangi egzersiz hangi vücuda uygun? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte size evde egzersiz tüyoları ve evde yürüyüş önerileri...
Evde egzersiz yapma durumu son derece önemli hale geldi. Çünkü koronavirüsten dolayı günlük hareket alışkanlıklarımız kısıtlandı, daha dar alanda yaşıyor, birçok alışkanlıklarımız ve beslenme şeklimiz değişim göstermeye başladı. Peki, evde yürüyüş yapılır mı? Hangi egzersiz hangi vücuda göre?
Egzersiz programlarının temel unsurlarını unutmadan gerektiğinde egzersiz uzmanlarından destek almak da amaca en yakın adımdır. Evde egzersizler hakkında Mor Papatya'da köşesinde bilgi veren Doç. Dr. Özlem Kırandı evde yürüyüş önerilerini anlattı.
Ev içinde yürüme örnekleri
Dakika da 60 orta büyüklükte adım 20 dakika = 900m
Dakika da 80 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1200m
Dakika da 90 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1350m
Dakika da 100 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1500m
Adım uzunluğu yaklaşık 75cm kabul edilmiştir.