Evde yürüyüş olur mu? Evde egzersiz nasıl yapılır?

Evde egzersiz yapma durumu son derece önemli hale geldi. Çünkü koronavirüsten dolayı günlük hareket alışkanlıklarımız kısıtlandı, daha dar alanda yaşıyor, birçok alışkanlıklarımız ve beslenme şeklimiz değişim göstermeye başladı. Peki, evde yürüyüş yapılır mı? Hangi egzersiz hangi vücuda göre?

Egzersiz programlarının temel unsurlarını unutmadan gerektiğinde egzersiz uzmanlarından destek almak da amaca en yakın adımdır. Evde egzersizler hakkında Mor Papatya'da köşesinde bilgi veren Doç. Dr. Özlem Kırandı evde yürüyüş önerilerini anlattı.

Ev içinde yürüme örnekleri

Dakika da 60 orta büyüklükte adım 20 dakika = 900m

Dakika da 80 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1200m

Dakika da 90 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1350m

Dakika da 100 orta büyüklükte adım 20 dakika = 1500m

Adım uzunluğu yaklaşık 75cm kabul edilmiştir.

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