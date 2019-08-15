Evde yapabileceğiniz en kolay pasta tarifi

Çilekli, çikolatalı, frambuazlı ve karışık meyveli olarak tüketilen pasta özel günlerde muhakkak her evde bulunuyor. Dışarıdan da alabileceğiniz pastayı evde yapmak daha maliyetli ve zevkli. Kendi el emeğinizde pasta yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. "Evde pasta nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EN KOLAY ÇİKOLATALI PASTA NASIL YAPILIR?

Kek ve kremasını evde hazırladığınız halde kısa sürede, lezzetli bir çikolatalı pasta hazırlamak mümkün. İşte basit pasta tarifi ve malzemeleri…

KOLAY PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

PASTA KREMASI TARİFİ

3 su bardağı süt

100 gram çikolata (eritilmiş)

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı tereyağı

EN KOLAY PASTA NASIL YAPILIR?

Pastanın kekini hazırlamak için; yumurtaların beyaz ve sarılarını ayırın. Yumurta beyazlarını toz şeker ilavesi ile kar haline gelene kadar çırpın.

Elenmiş un, kabartma tozu, pudra şekeri ve kakaoyu ayrı bir kapta harmanlayın.

Unlu karışımı, yumurta sarıları ile birlikte çırptıktan sonra yumurta beyazlarını ekleyin.

Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla alttan üstte doğru yavaş bir şekilde karıştırın.

Hazırladığınız kek karışımını, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız kelepçeli pasta kalıbına aktarın. Eşit kabarması için üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.

Pastanın kremasını hazırlamak için; süt, toz şeker, kakao, un, buğday nişastası ve yumurta sarısını bir tencereye aktarın.

Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika, krema kıvamını alana kadar pişirin.

Ocaktan aldığınız kremaya tereyağı ve eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak yağın erimesini ve kremanın pürüzsüz bir hal almasını sağlayın.

Pişen ve dinlenen keki kalıbından dikkatli bir şekilde çıkartın. Tırtıklı bir bıçak ya da pasta katı dilimleyici ile ortadan ikiye kesin.

Servis tabağına aldığınız pasta tabanı üzerine hazırladığınız çikolata harcının yarısını sürün. Üzerine diğer pasta katını kapatın.

Pastanın üzerini kalan krema ile kapladıktan sonra buzdolabında yarım saat kadar soğutun. Dilimledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.