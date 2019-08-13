Kahvaltı sofralarını şenlendiren vişne reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan vişne reçeli herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Kızarmış ekmeğe vişne reçeli sürmek, kurabiyelerin ve pastaların vişne reçeli içermesiyle her yönden çok sevilen harika bir kahvaltılık ürünü. Evde vişne reçeli yapımı emek istese de daha sağlıklı olduğu için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

TAM KIVAMINDA VİŞNE REÇELİ TARİFİ

VİŞNE REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo vişne (iri ve olgun olmalı)

1 kilo toz şeker

1 limon suyu ya da dolu 1 çay kaşığı limon tuzu

HAZIRLANIŞI

Vişne, çilek, şeftali gibi yumuşak meyveler suyunu çabuk salabilen meyveler olduğundan başlangıçta meyveleri suya atarak kaynatmak doğru olmaz. O yüzden 1 gece önceden toz şeker ile birlikte bekletme işlemi, meyvelere su salmaları için zaman verir. Bu kısa bilgiden sonra vişnelerinizi ayıklayarak işe başlayabilirsiniz.

Vişneleri yıkadıktan sonra saplarından ayırın. Çekirdek çıkarıcı ya da bir çay kaşığı sapının arkasıyla vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Derin bir tencereye vişnelerinizi koyun. Dilerseniz 1 kilo şekeri doğrudan vişnelerin üzerine koyun, dilerseniz “1 sıra vişne 1 sıra şeker” olacak şekilde toz şekeri paylaştırın ve vişnelerinizi en az 6 saat tencerede bekletin.

Reçeli kaynatma zamanı geldiğinde meyvelerin saldığı su miktarını kontrol edin, eğer 1 saat süresince kaynayacak bir reçel için yeterince su miktarı gözlüyorsanız ekstra su ilavesine gerek yoktur. Vişneler çok az su salmışsa bu durumda göz kararı bir ölçüyle aşırıya kaçmadan su ilavesi yapın. Şeker eridikten sonra su miktarı vişnelerin 2 parmak kadar üzerine geçmelidir.

Reçelinizi kaynatmak için başlangıçta yüksek ateş kullanın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve reçelin koyulaşması için pişirme işlemine kısık ateşte devam edin. Bundan sonra reçelin üzerinde biriken köpükleri delikli bir kepçe yardımıyla reçele dokunmadan sık sık almanız gerekiyor. Kıvamını alan reçele limon tuzu ya da limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatın ve ocağı kapatın.

Reçelinizi kavanozlara sıcakken doldurun ve kapaklarını kapatarak ters çevirin. Soğuyana kadar bu şekilde beklettiğiniz kavanozları, soğuduktan sonra raflarınıza dizebilirsiniz.

VİŞNE REÇELİ HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Vişne yumuşak bir meyve olduğu için kaynama işlemi sırasında dağılabilir. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız kaynatmaya başladıktan sonra vişneleri kevgir yardımıyla bir kaba alın ve sadece şurubu kaynatın. Şurup koyulaşınca vişneleri ilave edin ve kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.

Reçelinize kaynarken 1 çay kaşığı tereyağı koyarsanız, reçeliniz daha parlak olur ve pişerken fazla köpük birikmez.

Reçel kaynarken üzerinde biriken köpük alınmazsa reçelin rengi mat olur.

Vişne reçeli kaynarken üzerinde biriken köpük alınmazsa, konserve olarak beklettiğiniz reçel zamanla ekşiyebilir.

Limon suyu ya da limon tuzu reçelin ilerleyen zamanda şekerlenmesini önler.

Reçelin kıvamını anlamak için bir bardak suya reçeli damlatın. Eğer reçel dağılmadan bardağın dibine iniyorsa reçeliniz hazır demektir.

Reçelin kıvamını anlamanın bir diğer püf noktası ise temiz bir tabağa reçelden damlatmak ve beklemek. Eğer reçel dağılmıyorsa reçeliniz hazır demektir.

Reçelin saklama koşulları mutlaka rutubetsiz ve loş bir yer olmalıdır.

VİŞNELERİNİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Yaz mevsiminin meyvesi vişne ile reçellerinizi yapabileceğiniz gibi, marketlerin dondurulmuş gıdalar reyonlarından da dondurulmuş vişne satın alarak taze vişne reçellerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz mevsiminde aldığınız vişneleri derin dondurucunuza küçük paketler halinde atabilir, böylece canınız taze vişne reçeli istediğinizde pratik bir şekilde kahvaltılık reçelinizi hazırlayabilirsiniz.

VİŞNENİN FAYDALARI

Ferahlatıcı bu ekşi lezzet bağışıklık sistemini güçlendirici, aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir mucize. Yaz mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini almaya başlayan vişne, kalp dostu bir meyvedir ve özellikle kolon, prostat kanserlerine karşı koruyucudur. Çiçek hastalığı, kızamık gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltan vişne bu özelliğiyle çocuklar dahil herkes tarafından tüketilmesi gerekir. Tüm bunların yanında vişne:

A ve C vitamini, kalsiyum, demir ve fosfor zenginidir.

Bakterilerden korur.

Sinir sistemini düzenler.

Kabızlığı giderir ve bağırsakları korur.

Göz hastalıklarına karşı korur.

Sakinleştirir, depresyonda ve streste faydalıdır.

Kolesterolü düzenler.

Saç dökülmesini engeller.

Sevdikleriniz için vişne reçelini evinizde hazırlayabileceğiniz gibi hazır reçelinizi marketten de satın alabilirsiniz. CarrefourSA reyonlarında diyabetik vişne reçeli, glutensiz vişne reçeli, organik vişne reçeli gibi ihtiyacınıza uygun lezzetleri de bulabilirsiniz. Aradığınız en güzel yemek tarifleri ve değerli püf noktaları için bloğumuzu takip etmeye devam edin.