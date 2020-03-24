Evde virüslere karşı etkili temizlik sirkesi tarifi

Evde temizlik sirkesi nasıl yapılır? Ev temizliğinde ne kadar sirke kullanılmalıdır? gibi sorular koronavirüs salgınının ardından merak ediliyor. Ev yapımı temizlik ürünleri koronavirüse karşı büyük rol sahibi. Uzmanlar ev temizliğinde en çok ev yapımı sirkeyi öneriyor. İşte ev yapımı doğal temizlik sirkesi tarifi…

EVDE DOĞAL TEMİZLİK SİRKESİ MALZEMELERİ

2 Adet elma kabuğu

2 Adet portakal kabuğu

2 Adet mandalina kabuğu

2 Adet muz kabuğu

5 Litrelik kavanoz

1 Fincan tuz

1 Su bardağı sirke

4 Litre su

YAPILIŞI

Bütün malzemeleri 5 litrelik kavanoza doldurun. Kapağını kapatın. Üzerine bir bez kapatın. Bir hafta sıcak yerde bekletin. Rengi değişince kullanabilirsiniz. Temizlik yaparken 3 litre suya bir bardak sirke kullanmanız yeterlidir.