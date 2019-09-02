Tavuk döneri evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Sokak lezzetleri arasında en popüler olan tavuk döneri evde yapmak çok kolay. Birçok kişinin sıklıkla tükettiği tavuk döneri evde de yapabilirsiniz. Pratik yapımıyla birçok kişinin evde de sık sık yaptığı tavuk döner tam bir bütçe dostu. Cepleri yakmayan, herkes tarafından sıkça tüketilen tavuk döner lezzetiyle bir numara.

FIRINDA TAVUK DÖNER TARİFİ

Malzemeler:

-4 adet tavuk butunun üst kısmı (bagetler alınmış)

(İsterseniz tavuk göğsü ile de yapabilirsiniz ancak yağlı kısmı olduğu için but daha lezzetli olacaktır)

-1 adet küçük soğan

-4 diş sarımsak

-1,5 yemek yaşığı salça (ister domates, ister biber)

-2 yemek kaşığı yoğurt

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 tatlı kaşığı pul biber ve kekik

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:

Tavuk dönerin yapılış aşamasına ilk önce sosu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurt, sıvıyağ, salça, baharatlar ve rendelenmiş sarımsak ile soğan geniş bir kaba alınarak karıştırılır.

Tavuk etleri alınarak şeritler halinde doğranır. Daha sonra hazırlanan döner sosunun içerisine atılır ve iyice harmanlanır.

Bu aşamada streç film tezgah üzerine genişçe yayılır. Üzerinde karıştırılan tavuklar koyulur ve hiçbir tarafından hava almayacak şekilde sarılır.

Hazırlanan paket buzluğa atılır ve donana kadar beklenir. Sert bir hal alana kadar donan tavuk streçten çıkarılı ve ince yapraklar halinde kesilir. Bu aşamada tavuğun yeterince donması çok önemlidir.

Doğranan tavuk dönerler yağlanmış yahut yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek tek dizilir. Üst üste koymamaya özen gösterilmelidir. Aksi takdirde istenen kıvamda kızarmaz.

Daha sonra hazırladığınız tavuk döneri 200-250 derecede 30-40 dakika civarında pişirin. Fırına göre pişme derecesi farklılaşacağı için her an kontrol altında tutmanız gerekir.

Nar gibi kızaran tavuk dönerleri ister pilav eşliğinde porsiyon olarak, ister garnitürlerle renklendirerek dürüm ya da ekmek arası yaparak tüketebilirsiniz.

Not: Fırında yapmak istemezseniz bunun yerine; teflon tavana içerisinde suyunu çektirene kadar pişirebilir ve son üzerinde 1 kaşık kadar tereyağı ile bir süre daha pişirerek hazırlayabilirsiniz.

Afiyet Olsun...