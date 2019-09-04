Evde sufle yapmanın enfes tarifi!

Neredeyse bütün kafe ve tatlıcıların menülerinde olmazsa olmazlarından olan sufle tatlısını evinize getirebilirsiniz. Hem de çok kolay ve daha az bir maliyet ile. Evde hazırladığınız sufle ile eşinize ve çocuklarınıza güzel bir sürpriz yapabilir ve sofranıza farklı bir sunum katarak akşamınızı neşelendirebilirsiniz. Tatlı krizlerinize ailecek hızlı ve lezzetli çözüm bulabileceğiniz sufle kolay tarifiyle sizi memnun edecek.

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

80 gram bitter çikolata

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Pişirme kaplarını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Servisi için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

PÜF NOKTASI

Isıya dayanıklı porsiyonluk seramik kase, toprak güveç kabı ya da hazır satılan alüminyum folyodan yapılmış sufle kabı kullanabilirsiniz.

SUFLE NASIL YAPILIR?

Çikolata ve tereyağını mikroldalga fırında eritip iyice karıştırın. İsterseniz benmari usulü de eritebilirsiniz, Yumurtayı ve toz şekeri şekerli vanilini iyice çırpın üzerine eritilmiş tereyağı ve çikolata karışımını ilave edip iyice çırpın en son unu eleyerek ilave edip son bir kez daha iyice karıştırın.

Sütlaç kaselerini yağlayıp unlayın sufle harcını 4 kaseye bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin.Eğer farklı fırın kapları kullanırsanız pişirme süresi değişir mesela ince demir kalıp kullanırsanız pişme süresi 8 ila 10 dakika arası değişir önemli olan suflenin üzerinin kalıp tutacak kadar pişmesi, çok fazla pişirirseniz içi akışkan olmaz :)

Fırında çıkardığınız suflelerin ilk sıcaklığı çıkınca isteğe göre servis tabağına ters çevirin ve üzerin pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.