Evde sosis yapmayı denediniz mi? İşte tarifi!

Paketlenmiş ve işlenmiş bir gıda olmasıyla sosis oldukça zararlı fakat bir o kadar da lezzetli olduğu için vazgeçilmez bir şarküteri ürünü. Çocukların sıkça tükettiği sosis evde yapılınca daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. İşte, “evde sosis nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EVDE SOSİS NASIL YAPILIR ?

Salamura mumbar bağırsağı (Ciğercinize bir gün önceden söyleyin o size temin eder)

1 çorba kaşığı toz biber (isterseniz acı)

1 çorba kaşığı hardal

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı soğan tozu

100 gram et suyu (kendi yaptığınız) ya da normal su

1 kilogram yağlı dana yada kuzu kıyma

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

Bütün malzemeyi köfte yapar gibi yoğuruyoruz ancak köfteden sulu olmalı. Eğer su az gelirse, biraz daha ilave edebilirsiniz. Kıymayı yoğruduktan sonra birkaç saat dinlendirin. Daha sonra borusu uzunca bir huni bulun ve borusuna mumbar bağırsağını takın. Elde ettiğiniz kıymayı bu huni içinden bağırsağın içine basın. Bağırsağın alt kısmına düğüm atmayı unutmayın. İstediğiniz boya gelince sosisi kıvırın ve diğerine devam edin. Bütün kıyma bitince sosisi dolapta bir kaç saat dinlendirin, bağırsağa alışsın. Pişirirken ızgarada ya da tavada pişirin. Sosisi kestiğiniz zaman suyu, yağı tabağa akmalı; siz o suya ekmek banmalısınız. Gerçek sosis yemenin dayanılmaz huzurunu hissetmelisiniz. Bu arada bu yediğiniz sosis değildi. Bu, Mergez yani Fas sucuğu ya da Tunus Sosisi’ydi. Fark etmez, bir daha başka sosis yiyemeyeceksiniz.

Sosin yanında en iyi ne gider? Tabiki barbekü sos!

1 adet ortaboy soğan

5 diş sarımsak

1 fincan üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3 kaşık bal

1 su bardağı ketçap

3 kaşık Worchester sos

3 kaşık soya sos

3 kaşık acı sos

1 su bardağı soğuk su

1 kaşık hardal

1 çay kaşığı sıvı tütsü aroması / füme et

Bütün malzemeyi (sıvı tütsü aroması hariç) bir mutfak robotuna doldurun ve koyu kırmızı bir renk alana kadar çalıştırın. Daha sonra bir tencerede kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Üzerinde oluşan köpüğü de almayı unutmayın. Daha sonra buzlu başka bir tencere içinde soğutmaya alın soğuduktan sonra sıvı tütsü aromasını içine ilave edin. İşte barbekü sosunuz hazır, artık para da vermezsiniz barbekü sosuna. Daha çok sos yaratacağız bu sostan.

Mesela karamelize soğanlı barbekü sos: 4 adet soğanı julyen (piyaz şeklinde) doğrayın, yağsız tavada sadece 1 tatlı kaşığı şekerler kavurun (biz buna karamelize etmek diyoruz) soğanlar karamel rengini alınca bir kenarda soğumaya bırakın, içine 1 dolu kepçe barbekü sos karıştırıp ister etin yanında ister hamburger sosu olarak kullanın.

Acı sos

Bildiğiniz acı sosun babası olur kendisi…

2 çorba kaşığı acı toz kırmızı biber (ama gerçek kırmızı biber olsun şöyle rengi canlı sağlam acı)

1 tatlı kaşığı hardal

8 kaşık domates salçası

8 kaşık acı biber salçası

1 fincan üzüm sirkesi

4 diş sarımsak

1 adet soğan

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı su

Nişasta hariç bütün malzemeyi mutfak robotuna koyup çekin. İyice özdeşince ocakta kısık ateşte kaynatmaya başlayın, üzerinde biriken köpüğü alın ve kaynayınca başka bir kasede nişastayı su ile karıştırıp içine ilave edin. Koyulaşınca ocaktan alın ve hızla soğutun.

Barbekü mayonez

Mayonezden binlerce sos türetebilirsiniz ya da bazı soslarınızda yağ yerine mayonez kullanbilirsiniz. Bu sos daha çok dürüm, hamburger ya da ekmeğin arasına yakışır. Mayonezi kendiniz yapabileceğiniz gibi, hazırdan da yapabilirsiniz.

4 adet dolmalık biber

3 diş sarımsak

1 su bardağı mayonez

5-6 adet kuru arnavut biberi

1 çorba kaşığı sirke

Dolmalık biberleri direk ateş üzerinde közleyin kabuklarını soyun ama asla yıkamayın (eğer kabuklarını soymakta zorlanıyorsanız derin bir kabın içine koyun ve üzerine streç çekin, 10 dakika sonra daha kolay soyulur) bir mutfak robotunda bütün malzemeleri karıştırıp bir kavonoza koyun, önce biraz sıvı gelebilir, bir gün sonra daha koyulaşacaktır.