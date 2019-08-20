Evde soğan halkası nasıl yapılır?

Evde soğan halkası yapımı oldukça merak ediliyor. Dışarıda tüketilen soğan halkaları çok yağlı olması sebebiyle sağlık açısından çokta yararlı bir atıştırmalık değil. Fakat evde kendi yapacağınız soğan halkasıyla hem sağlığınızı koruyabilir hem de istediğiniz atıştırmalıkları yiyebilirsiniz.

EVDE SOĞAN HALKASI

MALZEMELER

1 orta boy soğan

1 bardak un (120 g)

1/4 yemek kaşığı kabartma tozu (1 g)

Tuz (tat vermesi için)

1/4 çorba kaşığı kırmızı biber veya acı pul biber (1 g)

1 yumurta

1 bardak süt (200 ml)

1/4 çay kaşığı karabiber (1 g)

1 bardak ekmek kırıntısı (120 g)

1 bardak ayçiçek yağı (250 ml)

YAPILIŞI

Her şeyden önce, soğanı soyun ve yaklaşık 1 santimetre kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Halkaları çok dikkatli ayırın ve büyük ve orta büyüklükte olanları bir kenara ayırın. Tarifte kullanacaklarınız bunlar. Başka bir tarif için küçük olanları saklayın.

Daha sonra un, kabartma tozu, tuz ve acı pul biberi karıştırın. İyice karıştırın ve ardından her bir soğan halkasını karışımla birer birer kaplayın. Aşırı undan kurtulmak için her bir halkayı hafifçe sallayın.

Şimdi sütü, biberi ve yumurtayı un karışımına ekleyin. İyice karıştırılmış ve topaksız bir hale gelene kadar çırpın.

Sonra her bir soğan halkasını tekrar karışımla kaplayın. Daldırın ve sonra fazlalığı sallayın.

Son olarak, bunları ekmek kırıntılarına bulayın (önceden bir tabağa koyduğunuz ekmek kırıntıları).

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KIZARTMA VE SON RÖTUŞLAR

Soğan halkaları hazır olduğunda, bir tavada bol sıcak yağ ile kızartın. İşin sırrı, zeytinyağından daha az pahalı olan ayçiçeği yağını ve daha hafif tatları kullanmaktır. Bu şekilde soğanın aroması gerçekten parlayacak.

Bir kerede dört adet kızartın (tava büyüklüğüne bağlı olarak). Dikkatlice çevirin ve yanmadığından emin olun.

Daha sonra, çok güzel bir altın rengine dönünce, onları yağdan çıkarın ve fazla yağı emmesi için kağıt havlulara yerleştirin.

Lezzetli soğan halkalarınız hazır! Barbekü sosunu son bir özel dokunuş olarak hazırlayın.

EV YAPIMI BARBEKÜ SOSU

Malzemeler

1/2 soğan

2 diş sarımsak

1/2 bardak ezilmiş domates (125 ml)

1 tatlı kaşığı şeker (5 g)

3 çorba kaşığı bal (50 g)

3 yemek kaşığı sirke (45 ml)

1/2 çay kaşığı tuz (2 g)

1/2 çay kaşığı karabiber (2 g)

2 yemek kaşığı kola (30 ml)

2 yemek kaşığı limon suyu (30 ml)

3 yemek kaşığı zeytinyağı (45 ml)

BARBEKÜ SOSLU SOĞAN HALKASI

TALİMATLAR

Başlangıç için, soğan ve sarımsağı (önceden doğranmış) yağda soteleyin. Sonra domates, şeker ve sirke ekleyin.

Karıştırarak, malzemelerin geri kalanını azar azar ekleyin. Sırası önemli değil.

Her şey bir araya gelince, sıvıyı azaltmak ve karışımı daha kalın bir hale getirmek için pişirmeye devam edin.

Dokuyu beğendiğiniz anda, bir karıştırıcıya ekleyin ve yumuşayana kadar işlemden geçirin.

Biraz daha baharat isterseniz, özel bir lezzet için birkaç damla Tabasco sosu ekleyin. Ancak, bu adım sadece acı severler içindir, çünkü Tabasco oldukça güçlüdür.

Son olarak, sosu buzdolabında birkaç saat soğumaya bırakın. Bu, aromaların soğan halkalarınız için karışmasına ve muhteşem bir sosa dönüşmesine izin verecektir.