Evde saç uzatan kürler nedir?

"Evde saç uzatan kürler nedir?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapay ürünler yerine evde yapılan doğal yöntemlerle kür hazırlamak mümkün. Evde yapılan saç uzatma kürü, saçlarınızı gürleştirir, parlatır ve onarır. Günlük yaşamda yıpranan saçlarımızın ihtiyacı olan bu kür doğal yollarla işinize çok yarayacak. Evde kür yapabilmemiz için gerekenler sadece badem yağı, sarımsak, keten tohumu ve Hindistan cevizi yağıdır.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:30
09 Ağustos 2019 Cuma 09:40
Evde saç uzatan kürler nedir"

Evde saç uzatan kürler, günlük yaşamda sahip olmak istediğiniz kaliteli saçlara kavuşmanızı sağlayacak. Hayali kurulan dolgun saçların çözümü ise bu yapacağınız kürler. Kürleri kullandıktan sonra kırık saçlara elveda diyeceksiniz. Kürlerin en güzel yanı ise kimyasallıktan uzak, tamamen doğal olması. Detaylar haberimizde...

EVDE SAÇ UZATAN KÜRLER NEDİR?

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI

Bir tane yumurtayı mikserle çırpın. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Saçlarınız yağlıyken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Bu karışımı saç köklerinden başlayıp, saç gövdesine ve saç uçlarına kadar uygulayın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirdikten sonra saçlarınızı streç film ile sarın. Bu şekilde 3-4 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

SARIMSAK VE TATLI BADEM YAĞI KÜRÜ

Sarımsağın saçları uzattığını hemen hemen herkes bilir. Sarımsak hem yeni saç oluşumunu destekler hem de saçların dökülmesine engel olur. Bu yüzden sarımsağı, saç uzatma kürü olarak da kullanabiliriz. Sarımsak ve tatlı badem yağı kürü için; sarımsağı iyice ezin. Ezdikten sonra içine iki tatlı kaşığı tatlı badem yağı ekleyin. Bu karışımı oda sıcaklığında 2 saat bekletin ve ardından saç köklerinize uygulayın. Saçlarınızı streç filmle sarın ve bir süre bu şekilde bekleyin. Eğer birkaç saat bekleyemeyecekseniz beş dakika boyunca saç kurutma makinesi kullanın. Kürün saç diplerinde işe yarar hale gelmesi için saç diplerinin ısınmasını sağlayın. Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

KETEN TOHUMU YAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını mikrodalga fırında eritin. İçerisine iki çay kaşığı keten tohumu yağı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı saç köklerinden uçlara kadar uygulayın. Bu sayede yalnızca saç kökleri değil saç gövdesi ve uçları da faydalanmış olacak. Bu karışım saçın uzamasını sağlarken hem de parlamasına yardımcı olacak.

SOĞAN SUYU KÜRÜ

Saçınızı sağlıklı bir şekilde uzatmanın bir yolu da soğan suyu küründen geçiyor. Bir adet soğanı dörde bölüp iki su bardağı suyla beraber kaynatın. Suyu soğanlar içerisindeyken soğumaya bırakın ve ılımaya başladığında soğanları avucunuza alarak içerisinde kalan suyu sıkıp kalan su ile saçlarınızı yıkayın. Saçlarınızın ıslak kalması çok önemli. Bu yöntemi sık sık kullanabilirsiniz.

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