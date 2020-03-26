Evde saç kesimi nasıl olur? Evde saç kesmenin püf noktaları nelerdir?

Evde saçlarına bakım yapmak isteyenler “evde saç kesimi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Saç bakımı denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak kadınlar gelse de erkekler içinde son derece önemli bir konu. Koronavirüs nedeniyle evde geçen şu günlerde saç kesmenin püf noktaları ve saç bakımı merak ediliyor.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Erkek Saç Tasarım Uzmanı Kadir Alkan, evde saç kesmenin püf noktalarını açıkladı. Ünlülerin ve Youtuberların kuaförü olan Alkan, saç kesimi ve saç bakımı hakkında merak edilenleri anlattı.

KADINLAR İÇİN EVDE SAÇ KESMENİN PÜF NOKTALARI

Evde kalma sürecinde en çok sorulanların başında “saçlarımı evde nasıl keserim?” sorusu olduğunu belirten Alkan, kadınlar için evde saç kesmenin püf noktalarını şöyle anlattı:

“Öncelikle kadınlardan bahsedecek olursak onların evde saçlarını kesmeleri daha kolay. Makas ve tarak yardımıyla saçlarının uçlarından tarağı bir cetvel gibi kullanıp tarak boğumlarından ne kadar keseceğinizi işaretleyin. Tuttuğunuz her ince tutamda tarağın o kısmındaki uzunluk kadar kesin. Bu şekilde saçlarınızı eşit uzunlukta kısaltmış olursunuz.”

ERKEKLER İÇİN EVDE SAÇ KESİMİ NASIL OLMALI?

Erkeklerin saçını kısaltması kadınlara göre daha zor olduğunu belirten Kadir Alkan, “Genelde makine ile kısaltılan erkek saçlarında saçı kısaltmak, makine kullanma kabiliyetine bağlıdır. Ayrıca kadınların uzun saçlarını önlerine çekerek kesme ayrıcalığı erkeklerde yok. Erkekler saçın arka kısmını ikinci bir aynayla görüntüleyip ya da birinden yardım alıp kesebilir. Tıraş Makinelerinde 1-2-3 numaralarında taraklar vardır. Numara büyüdükçe keseceği saç uzun kalır. Benim tavsiyem 3 numara ile yanlarına saçın üstüne doğru kesmeleridir. Yani çok almadan yanlarını hafifçe yukarıya doğru toparlamalarıdır. Burada saçın üst kısımlarına iz bırakmamaları önemlidir. Saçın üst kısımlarında ellerini tarak gibi kullanıp parmak aralarında olan saçı uçlarından kısaltarak doğru sonuç elde edebilirler.” İfadelerini kullandı.

EVDE SAÇ BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Ev sürecinde saç bakımı da son derece önemli. Saç Uzmanı Kadir Alkan, kadınların ya da erkeklerin ev sürecinde saçlarına yapabilecekleri bakımı şu şekilde anlattı:

“Öncelikle sizlere hangi şampuanı kullanırsanız kullanın içine 1 kapak çam terebentin yağı eklemenizi öneririm. Her yıkamadan önce çalkalayıp kullanırsanız saçınızın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. ( Elbette biz uzmanların tavsiye ettiği şampuanlar doğal yapıda sülfat ve paraben içermeyen şampuanlar olmalı) “

EVDE SAÇLARA ÖZEL KARIŞIM TARİFİ

Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Hint yağı, lavanta yağı ve avokado yağını eşit ölçeklerde karıştırın. Üstüne aynı ölçekte bal ilave edip, saçınıza sürün. 30 dakika bekletin. Sonra iyice durulayın. Böylelikle ev günlerinde saçlarımız ışıl ışıl olur.