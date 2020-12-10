Evde saçını boyamak isteyenler boya rengine karar veremiyor. Renge karar verse de saçına zarar vermekten korkuyor. Peki, bu durumda evde saç nasıl boyanır? İşte cilde uygun saç boyası rengini seçmenin ve evde saç boyamanın püf noktaları...



Öncelikle saçınıza göre boya rengine karar verin. Bunun için satış temsilcilerinden mutlaka bilgi alın.

Seçtiğiniz saç boyası kaşlarınızdan iki ton daha açık ya da koyu olabilir. Koyu kahve tenli olanlar kızıla çalan kahverengi tonlarını tercih edebilir. Beyaz tenli olanlar ise birçok rengi seçebilir.

Boya miktarını saçınıza göre belirleyin. Saçınız uzun veya kalınsa, seçmiş olduğunuz renk tonundan birkaç kutu alın.

Saç boyasının, yüzünüze ve ensenize bulaşmasını istemiyorsanız kulaklarınızın çevresine, saçlarınızla yüzünüzün birleştiği bölgelere ve ensenize biraz vazelin sürebilirsiniz. Vazelin boyanın ciltte leke bırakmasını engeller.

Boyanın saçta etkili olması için önce saçınızın ufak bir tutamında boyayı test edin. Çünkü saçınıza daha önce uyguladığınız işlemler elde etmek istediğiniz saç boyası rengini de etkiler.

Boya üzerinde yazan süreyi dikkate alarak boyayı saçınızda bekletin. Etkisini göstermeden önce boyayı temizlemeyin. İstediğiniz sonucu aldıktan sonra boyama işlemine devam edebilirsiniz.

Her saç teline boyayı iyice yedirin. Bu durum saçınızın tamamen ve homojen olarak boyanması ve canlı bir renge sahip olması için önemlidir.

Saçınızı boyadıktan sonra elde ettiğiniz rengi daha uzun süre kullanabilmek için boyalı saçlar üretilen şampuanları tercih edin.