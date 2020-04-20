Evde saç boyamanın püf noktaları 5 adımda evde saç boyama teknikleri

Evde saç boyama nasıl olur? Saça göre boya nasıl seçilir? Gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde geçen şu süreçte saç bakımı konuları arasında en çok “evde saç boyama teknikleri” geliyor. İşte doğru adımlarla saç boyama yöntemleri…

1.DENEME YAPIN



Saçınızı iyi tanımanız önemli. Daha önce saçınızı hiç boyamadıysanız geçici bir boya seçmek daha mantıklı olacaktır. Böylece beğenmediğiniz bir sonuç aldığınızda geri dönmeniz kolaylaşır. Doğal boyayla boyanmış bir saça kimyasal boya uygulandığında, kutuda belirtilen süreden daha uzun bir uygulama süresine ihtiyaç vardır. Kimyasal bazlı boyanın kuvvetlenen saça nüfuz etmesi ve bunu aşması daha uzun sürer. Beklenen neticeyi almak bazen birkaç denemeyle mümkün olur.

2.SAÇLARINIZ YIPRANMIŞSA ÖNCE MASKE DENEYİN



Saçınızı boyamadan önce, ne halde olduklarını kontrol edin. Saçınız ne kadar sağlıklı olursa, alacağınız sonuç da o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle boyama işlemini gerçekleştirmeden önceki hafta, saçınıza birkaç kez bakım yapın. İçinde, saçları güçlendiren B vitamini, pantenol, E vitamini, avokado veya Hindistan cevizi yağı gibi nemlendirici maddeler bulunduran ürünleri deneyin.

Eğer saçlarınız çok kuru ve yıpranmışsa ve kırıklar varsa, saçlarınızı biraz kestirip, bir süre bakım uygulamak ve boyayı sonraya bırakmak daha iyi olacaktır. Saçlarınızı boyadıktan sonra da ayda iki kez bakım yapmaya devam edin.

3.PİŞMAN OLACAĞINIZ BİR RENK SEÇMEYİN



Gözlerinize ve cilt renginize uyan, bunları tamamlayan bir renk seçin. Örneğin; eğer cildiniz sarımsı veya buğday tonlarındaysa o zaman kırmızı, kestane rengi, bakır veya kızıl – kahve tonlarını tercih edebilirsiniz. Cildiniz beyaz veya kırmızıysa, o zaman küllü renkleri ve bej tonlarını deneyin.

4. KUTU ÜZERİNDEKİ TALİMATLARI OKUYUN

Profesyoneller, yarı kalıcı veya yıkanınca çıkan boyalarla başlamayı öneriyor. Bunlar daha hafif ürünlerdir ve genelde 28 yıkamaya kadar dayanırlar. Kalıcı boya istiyorsanız, damlamayan formülleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca kurumuş olan uçlar için, boya öncesi bakım paketi olanları tercih edebilirsiniz. Boyamaya başlamadan önce, kutu üzerindeki talimatları mutlaka okuyun. Böylece uygulamanız daha kolay olur ve alerji olasılığını da düşürebilirsiniz.

5.RENGİ KORUMAK İÇİN BU ÜRÜNLERİ KULLANIN



Saçınızı boyayıp şekil verdikten sonra, elde ettiğiniz rengi korumak isteyeceksiniz. Saç renginizi uzun süre muhafaza etmek için güneş ve klordan uzak durun, saç kurutma makinesi, fön ve maşa gibi sıcaklığı çok yayan aletleri fazla kullanmaktan kaçının. Bunlar hem rengin atmasına hem de saçın yıpranmasına neden olurlar. Saçınızı parlak ve nemli tutmak için, özellikle boyalı saçlar için üretilmiş şampuan, saç kremi ve bakım ürünlerini uygulayın.

SAÇ BOYARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Başlamadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu iyice okuyun.

• Boyamaya başlamadan önce bütün gereçlerin tam olduğundan emin olun.

• Eski bir gömlek giyin ve eski bir havlu kullanın.

• Saçınızın etrafındaki cildin lekelenmemesi için biraz vazelin sürün, ancak saça bulaştırmamaya dikkat edin.

• Boya sürerken mutlaka eldiven kullanın.

• Saçları bölerken ve boyayı dağıtırken geniş ağızlı bir tarak kullanın.

• Cilde bulaşan boyayı ıslak mendil, şampuanlı veya cilt temizleyicili pamuk ile silin.

• Rengin tutması için saati ayarlayın.