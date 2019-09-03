Evde röfle yapmanın püf noktaları

Saçını boyamayı seven kadınların vazgeçilmezi olan röfle, tamamıyla saçını boyamak istemeyen ya da sadece aralarına renk gelsin diye kullanılan bir yöntemdir. Röfleyi evde yapmak artık çok kolay. Boya kutularının içinde röfle için tüm gerekli malzemeler bulunuyor.

RÖFLE NEDİR?

Röfle, saçlara kendi renginden 1-6 ton arasında değişecek şekilde yapılan renklendirme işlemidir. Küçük tutamlarda ayrılan saçlara hazırlanan boya uygulanır ve gerektiği kadar bekletilir. Esmerlerde saçı yumuşatmak için kullanılan röfle, açık tenlilerde daha farklı görünümler sağlayabilir. Hatta bazılarına göre röfle açık tenlilere daha çok yakışmaktadır. Bununla birlikte kime yakışıp yakışmayacağı da tamamen kişisel zevklerle ilgilidir.

EVDE RÖFLE YAPMANIN AŞAMALARI NELERDİR?

Öncelikle röflenizin rengine karar vermeniz gerekmektedir. Eğer doğal bir görünüm istiyorsanız saçınızın 1 ya da 2 ton açık rengini seçmeniz ideal olacaktır. Çok fazla açık bir renk seçmeniz durumunda röfleniz abartı ve yapay duracaktır.

Birçok markanın röfle seti vardır ve bir mağazaya gidip size en uygun gelen ürünü satın alabilirsiniz. Ürünün nemlendirici özelliği olması ve içinde yıkama sonrası kullanabileceğiniz bir bakım kremi yer alması sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü röfle saça oldukça zarar verebilen bir işlemdir ve bir takım bakımlarla desteklenmesi gerekebilir.

İşleme başlamadan önce üzerinizdeki giysiyi ve uygulama yaptığınız alandaki döşemeyi koruma altına aldığınızdan emin olmalısınız. Eski bir şeyler giyinebilir ya da önlük takabilirsiniz. Yine büyük bir poşeti yırtıp kafanızdan geçirebilir ve omzunuza kâğıt havlu koyabilirsiniz. Son olarak ellerinize eldiven geçirerek ellerinizi de boyanın zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.

Röfle setinin içinden çıkan ürünler, eğer ilk kez kullanıyorsanız biraz karışık görünebilir. Bu sebeple başlamadan önce ürünleri inceleyebilir ve hatta kullanım kılavuzunu okuyabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir nemlendirici ile deneme yapıp elinizi alıştırabilirsiniz.

Birçok röfle setinin içerisinden röfle bonesi çıkacaktır. Eğer saçlarınız kısaysa en ideali bu boneyi kullanarak röfle işlemini uygulamanızdır. Ancak uzun saçlara sahipseniz folyo yöntemini kullanmanız daha uygun olacaktır. Eğer bone yöntemini kullanacaksanız öncelikle saçlarınızı arkaya doğru taramanız, sonra ise boneyi kafanıza geçirip önden bağlamanız gerekmektedir. Sonrasında ise setin içerisinden çıkan tığ ile ya da bazı ürünlerde fırçanın ucundaki kanca ile saç tutamlarını eşit aralıklarla çıkarmanız ve karışımı bu tutamlara uygulamanız gerekmektedir. istenilen tona göre 20 ile 50 dakika arasında bekletilebilmekte ve ardından bone saçtayken saç durulanmaktadır. Folyo tekniğinde ise öncelikle folyolar hazırlanmakta ve istenilen tutamlar folyonun üzerine yayılıp ürün bu tutamlara uygulanmaktadır. 20 dakikadan sonra folyolardan biri açılarak kontrol edilmekte ve istenilen tona ulaşıldığında folyolar çıkarılıp saç durulanmaktadır.

Saçınızı duruladıktan sonra röfle setinin içerisinden çıkan ya da ayrı satılan bakım kremlerini uygulayarak saçınızın zarar görmesine engel olabilirsiniz.

Son olarak saçınıza fön çekerek röflelerinizin daha net bir şekilde görülmesini sağlayabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERLE RÖFLE YAPILABİLİR Mİ?

Bazı kaynaklara göre birtakım doğal yöntemlerle saçınızın rengini açabilir, dolayısıyla röfle de yapabilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin sonucunda elde edeceğiniz rengin garantisi olamayabilir. Dolayısıyla ideal olan röfle seti kullanarak yapılan uygulamadır. Bununla birlikte aşağıda birkaç doğal yöntemi de bulabilirsiniz.

Limon suyunun doğal ağartma özelliği vardır. Böylece saçınızın rengini açabilir ve doğal olması sebebiyle saçınıza da zarar vermemiş olursunuz. Bunun için birkaç limonu küçük bir kâseye sıkmalı ve ardından limon suyunu belirlediğiniz tutamlara bir fırça yardımıyla ya da parmaklarınızla sürmelisiniz. Ardından açılma işlemini aktive etmek için güneşte 20-30 dakika oturmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken bu işlemin açık renk saçlarda daha iyi duracağıdır, çünkü koyu renkli saçlarda turuncu ya da cırtlak bir renk ortaya çıkabilmektedir.

Eğer saçlarınız sarıysa kullanabileceğiniz bir diğer doğal içerik ise papatya çayıdır. Bunun için papatya çayını kaynatmalı ve soğumaya bırakmalı, ardından bununla saçınızı yıkamalısınız. Ardından güneşe çıkarak papatya çayının etkisini göstermesini beklemelisiniz. Bu işlemi bir hafta kadar devam ettirmeniz gerekebilir. Elbette çok büyük renk değişimleri olmayacak, ancak saçınız hafif bir ışıltı kazanacaktır.

Saçınızda anlık ve yıkayınca geçecek bir renk değişim istiyorsanız parfümerilerde satılan saç spreylerinden edinebilirsiniz. Bu spreylerle günlük ruh halinize göre farklı görünümler elde etmeniz mümkündür. Ancak tabii ki bu görünümler normal bir röfleye benzemeyecektir.

UNUTMAMANIZ GEREKEN BAZI NOKTALAR

Saçınıza röfle işlemi uygulamadan önceki gün saçınızı iyice nemlendirin. Böylece saçınızı uygulayacağınız kimyasal işlemden koruyabilirsiniz.

Eğer saçınız yakın zamanda çok fazla işlem gördüyse, güçlü bir kimyasal yapısı varsa ya da çok koyu renkteyse röfle işleminin kuaför salonlarında yapılması daha uygun olabilir.

Röfle işlemi her zaman kuru saça uygulanmalıdır. Ayrıca saçınızı uygulamadan 1 ya da 2 gün önce yıkamış olmanız daha iyi olacaktır.

Röfle setlerinden çıkan fırçalar bazen çok büyük ve kullanışsız olabilir. Bu gibi durumlarda bebek diş fırçası kullanabilirsiniz.

Uygulamayı tüm saçınıza yapmadan önce görünmeyen küçük bir kısımda deneyerek oluşabilecek çok kötü bir renkten kendinizi koruyabilirsiniz.